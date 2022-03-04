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Росія усвідомлено шантажує світ ядерною катастрофою – Подоляк

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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4 березня, 13:02
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Радник голови ВП заявив, що Росія воює з порушенням усіх конвенцій
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Партнери України, можливо, мають певне нерозуміння того, що робить Російська Федерація.

Про це заявив у коментарі радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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Дії Росії

"Росія воює з умисним порушенням усіх конвенцій, законів та правил війни, намагаючись завдати максимальних збитків об'єктам української критичної інфраструктури, громадянської інфраструктури, звичайним людям. Щоб викликати максимальні панічні настрої", – зазначив він.

За його словами, командування РФ не могло не знати, чим загрожує Україні та цілій Європі танкова атака проти Запорізької атомної станції:

"Наслідки, ризики, обсяги руйнувань – все було продумано заздалегідь. Тобто буквально кожен російський військовий, задіяний у цій атаці, чудово розумів усі можливі наслідки. І це треба враховувати, намагаючись зрозуміти мотиви дії росіян в Україні".

Подоляк також заявив, що Росія свідомо шантажує світ ядерною катастрофою.

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"Ніколи раніше жодна держава не намагалася шантажувати бойнею під атомною станцією, ведучи бойові дії. Будь-який постріл із танка, будь-яке попадання ракети або авіабомби по станції може призвести до жахливої ​​катастрофи. Запорізька АЕС – це найбільша атомна станція в Європі. Якщо там станеться непоправне, це буде мінімум у шість разів страшніше, ніж Чорнобиль".

За його словами, президент України Володимир Зеленський всю ніч спілкувався з лідерами країн-партнерів:

"Абсолютно всі підтримали Україну та шоковані діями Росії. Ми закликаємо світ до негайного посилення санкцій проти Росії. Якщо держава шантажує світ ядерною катастрофою, вона має понести максимальну відповідальність".

Нагадаємо, Володимир Зеленський 4 березня виступив із відеозверненням до українців, в якому засудив атаку російських окупантів на Запорізьку АЕС.

Зеленський зазначив, що лише закриття повітряного простору над Україною гарантуватиме те, що російські війська не є авіабомбами по ядерних об'єктах країни.

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Ситуація на Запорізькій АЕС

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