Россия осознанно шантажирует мир ядерной катастрофой – Подоляк

Советник главы ОП заявил, что Россия воюет с нарушением всех конвенций

/ Фото: Коллаж: Сегодня

У партнеров Украины, возможно, есть некоторое непонимание того, что делает Российская Федерация.

Об этом заявил в комментарии советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Реклама

Действия России

"Россия воюет с умышленным нарушением всех конвенций, законов и правил войны, стараясь причинить максимальные ущерб объектам украинской критической инфраструктуры, гражданской инфраструктуре, обычным людям. Чтобы вызвать максимальные панические настроения", – отметил он.

Михаил Подоляк (скриншот из видеозаписи "Украина 24").

По его словам, командование РФ не могло не знать, чем угрожает Украине и целой Европе танковая атака против Запорожской атомной станции:

"Последствия, риски, объемы разрушений – все было продумано заранее. Т.е. буквально каждый российский военный, задействованный в этой атаке, прекрасно понимал все возможные последствия. И это нужно учитывать, пытаясь понять мотивы действия русских в Украине".

Подоляк также заявил, что Россия сознательно шантажирует мир ядерной катастрофой.

Реклама

"Никогда ранее ни одно государство не пыталось шантажировать бойней под атомной станцией, ведя боевые действия. Любой выстрел из танка, любое попадание ракеты или авиабомбы по станции может привести к чудовищной катастрофе. Запорожская АЭС – это самая большая атомная станция в Европе. Если там случится непоправимое, это будет минимум в шесть раз страшнее, чем Чернобыль".

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский всю ночь общался с лидерами стран-партнеров:

"Абсолютно все поддержали Украину и шокированы действиями России. Мы призываем мир к немедленному усилению санкций против России. Если государство шантажирует мир ядерной катастрофой, оно должно понести максимальную ответственность".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 4 марта выступил с видеообращением к украинцам, в котором осудил атаку российских оккупантов на Запорожскую АЭС.

Зеленский отметил, что только закрытие воздушного пространства над Украиной будет гарантировать то, что российские войска не ударят авиабомбами по ядерным объектам страны.

Реклама

Ситуация на Запорожской АЭС