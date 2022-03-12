Окупантів вибили з міста на Луганщині: ЗСУ показали трофей

Окупанти зазнали втрат у живій силі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Луганській області зведений загін Державної прикордонної служби та Збройних сил України вигнав загарбників з околиці одного з міст.

Як повідомляється на сторінці Міноборони у Facebook, захисники України знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, також у російських окупантів є втрати в живій силі. У результаті бою українські воїни захопили трофейний БРДМ та взяли в полон одного загарбника.

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/ Фото: Минобороны Украины

/ Фото: Минобороны Украины

/ Фото: Минобороны Украины

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Втрати окупантів від початку війни

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно становили: