Окупантів вибили з міста на Луганщині: ЗСУ показали трофей

В Луганській області зведений загін Державної прикордонної служби та Збройних сил України вигнав загарбників з околиці одного з міст.
Як повідомляється на сторінці Міноборони у Facebook, захисники України знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, також у російських окупантів є втрати в живій силі. У результаті бою українські воїни захопили трофейний БРДМ та взяли в полон одного загарбника.
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Втрати окупантів від початку війни
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно становили:
- особового складу – понад 12 тис. осіб;
- танків – 362 од.;
- ББМ – 1205 од.;
- артилерійських систем – 135 од.;
- РСЗВ – 62 од.
- засобів ППО – 33 од.;
- літаків – 58 од.;
- вертольотів – 83 од.;
- автомобільної техніки – 585 од.;
- кораблів/катерів – 3 од.;
- цистерн із ППМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.