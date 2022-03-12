Оккупантов выбили из города в Луганской области: ВСУ показали трофей

В Луганской области сводный отряд Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Украины изгнал захватчиков с окраины одного из городов.
Как сообщается на странице Минобороны в Facebook, защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у российских оккупантов есть потери в живой силе. В результате боя украинские воины захватили трофейный БРДМ и взяли в плен одного захватчика.
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Потери оккупантов с начала войны
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 тыс. человек;
- танков ‒ 362 ед.;
- ББМ ‒ 1205 ед.;
- артиллерийских систем –135 ед.;
- РСЗО ‒ 62 ед.;
- средств ПВО ‒ 33 ед.;
- самолетов – 58 ед.;
- вертолетов – 83 ед.;
- автомобильной техники ‒ 585 ед.;
- кораблей/катеров ‒ 3 ед.;
- цистерн с ППМ ‒ 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.