Окупанти за добу суттєво не просунулись на жодному з напрямків – Арестович

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Воєнно-політична обстановка в Україні залишається керованою, а російські окупанти впродовж доби не здійснили жодного суттєвого просування.

Про це на брифінгу розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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Яка ситуація в Україні

За словами Арестовича, окупанти зупинені практично по всіх напрямках ракетними та авіаційними ударами, а також наземними частинами України.

"Північніше та західніше Києва була контратака українських військ. Такі самі контратаки були на харківському напрямку. Впродовж ночі наша авіація завдала потужних ударів по скупченнях ворога і, намагаючись помститися, противник завдав ракетних ударів по аеродромах Івано-Франківська, Луцька, по Київщині, Дніпру та інших містах. Це спроба припинити дії нашої авіації", – повідомив він.

/ Фото: Офис Президента Украины

Крім цього, радник глави Офісу президента заявив, що влада знає, з ким має справу:

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"Вся ситуація буде розв'язана на полі бою. ЗСУ та сили оборони поставлять крапку в агресії Російської Федерації".

Нагадаємо, Олексій Арестович заявив, що російсько-окупаційні війська хаотично бомбардують цивільних, бо не можуть протистояти нашим Збройним силам.

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