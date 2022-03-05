Окупований Бердянськ вийшов на мітинг проти агресорів

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Українці в окупованому Бердянську вийшли на мітинг проти російських агресорів — про це повідомляє Держспецзв'язку.

"Поки росіяни сидять вдома і мовчки "схвалюють" продовження війни", — говориться у повідомленні.

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На відео містяни розмахують українськими прапорами і скандують: "Україна понад усе!"

Ситуація в Україні 5 березня

У Миколаївській області російські війська збираються в районі Баштанки та Галицинового і готуються до переміщень.

У Мелітополі, куди увійшли російські військові, пройшов черговий мітинг. Місцеві жителі голіруч ідуть на агресорів, які лякають стріляниною з автоматів. Люди шлють окупантів туди ж, що і російський військовий корабель.

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Російська авіація завдала точкових ударів по Сумах, зокрема по інфраструктурних об'єктах.

"Укрзалізниця" 5 березня продовжує відправляти евакуаційні поїзди за кордон, щоб вивезти українців якнайдалі від бойових дій.

У путінської армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються в полон, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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