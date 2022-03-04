ООН розслідуватиме військові злочини Росії: реакція Зеленського

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Рада ООН з прав людини переважною більшістю голосів проголосувала за резолюцію, яка засуджує порушення прав людини під час військових дій Росії в Україні та створює комісію з їх розслідування Цю новину прокоментував президент України Володимир Зеленський.

"Вітаю заснування Радою ООН з прав людини міжнародної комісії з розслідування фактів російських воєнних злочинів проти українців. Докази будуть документовані для використання у міжнародних судах. Російські воєнні злочинці будуть покарані", — написав він у Twitter.

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Раніше стало відомо, що Міжнародний суд ООН проведе перші слухання за позовом України проти Російської Федерації 7 та 8 березня.

Також глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель скликав на п'ятницю 4 березня позачергове засідання Ради міністрів закордонних справ за участю глав МЗС країн-союзників, зокрема Ентоні Блінкена (США) та Ліз Трасс (Великобританія), міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та генсека НАТО Єнса Столтенберга.

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Ситуація 4 березня