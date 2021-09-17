Визначати Дельту стане простіше – Україна отримала нове обладнання для визначення штамів

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України зможе самостійно визначати штами коронавіруса. Раніше зразки доводилося відправляти в лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ),

Про це повідомив МОЗ.

Потужність секвенатора (виявлення нових штамів) – 400 зразків на місяць.

За словами глави відомства Віктора Ляшко, можливість самостійно визначати штами вірусу є питанням національної безпеки.

"Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози чітко встановлюючи джерело. До цього часу Україна відправляла свої зразки на секвенування до лабораторій ВООЗ, що займало певний час, тепер зможемо реагувати оперативно", – розповів Ляшко.

МОЗ також проінформував, що для лабораторних центрів кожної області України за рахунок держави було закуплено:

58 автоматичних станцій пробопідготовки для екстракції РНК (виділення з вірусу для подальшого аналізу);

55 приладів для виявлення збудника (ампліфікації);

4 роботизованих і автоматизованих системи, які в автоматичному режимі забезпечують виконання етапу екстракції РНК та внесення ампліфікаційної суміші з мінімальним залученням фахівців лабораторії.

Україна витратила на боротьбу з COVID-19 десятки мільярдів

Раніше ми повідомляли, що в Україні за 8 місяців на боротьбу з коронавірусів було витрачено понад 30 млрд грн. Всього на 2021 рік передбачено понад 36 млрд грн.

"Мінфін здійснює системне та комплексне фінансування заходів для посилення спроможності сфери охорони здоров’я, зокрема у боротьбі з коронавірусом. Проєктом бюджету на 2022 рік передбачається збільшення видатків на надання медичних послуг за програмою медичних гарантій на понад 30 млрд грн порівняно з 2021 роком. Однак також сподіваємось на свідомість громадян щодо важливості власних зусиль для мінімізації ризиків, пов’язаних із наслідками цього захворювання. Наразі Україна має достатньо вакцин для щеплення для тих громадян, які поки не вакцинувалися", – прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

За даними відомства, кошти були витрачені на таке:

на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги і послуг з вакцинації населення від COVID-19 – 11,8 млрд грн;

на закупівлю вакцин від COVID-19 – 9,8 млрд грн;

на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин) – 2,5 млрд грн, зокрема 1,7 млрд грн коштів місцевих бюджетів;

на виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 – 14 млн грн з передбачених 55 млн грн;

на забезпечення лікарень киснем – 0,5 млрд грн зі спрямованих 0,75 млрд грн;

на соціальну підтримку населення в умовах карантину – 2,9 млрд грн; на виплату лікарняних – 0,8 млрд гривень. Усього для цього Міністерству соціальної політики було спрямовано 3,8 млрд грн;

на виплату допомоги з безробіття – 1,1 млрд грн;

на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у навчальних закладах – 18,3 млн грн з передбаченої суми 1 млрд грн;

на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,8 млрд гривень (98% спрямованих коштів).

У цілому на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд грн.

Нагадаємо, що Кабмін продовжив дію українських COVID-сертифікатів. Документ привели до міжнародних стандартів.

Також нагадаємо, що вакциновані від COVID-19 отримають привілеї.