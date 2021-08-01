Опустелювання й аномальні зими. Яким буде клімат України через 50 років?

Хоча погода в Україні буде схожа на Італію чи Іспанію, висаджувати цитрусові гаї не варто. Колаж "Сьогодні"
У майбутньому клімат України буде ставати більш спекотним і сухим. Загалом погода буде схожа на ту, що зараз у середземноморських країнах. Яких саме – залежатиме від кількості опадів.
Про це повідомляє BBC News Україна.
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Що змінилося за останні 100 років?
За сторіччя середня температура повітря в Україні піднялася на 1,2 градуси. Це дещо більше, ніж в середньому у світі, там підвищення становить 1,1 градуси. Кліматологи говорять, що це багато.
"У нормі температура тіла людини 36,6. Додайте один градус і це вже 37,6. Тобто ви починаєте хворіти, – пояснює кліматолог Світлана Бойченко. – Наша кліматична система вже в стані захворювання і починає видавати нам різні аномалії".
Тепер питання лише в тому, наскільки швидко буде прогресувати ця хвороба.
Як зміниться погода у світі у майбутньому?
Міжурядова група експертів зі зміни клімату розглядає три сценарії:
- Найбільш реальний – до 2100 року середня температура на Землі зросте щонайменше на 2-2,5 градуси.
- Менш реальний – температура зросте на 3-4 градуси.
- Найгірший сценарій – в арктичних широтах температура зросте на 8-10 градусів.
Усе буде залежати від того, як люди будуть протидіяти змінам клімату.
Як буде в Україні?
За найбільш ймовірного сценарію, у найближчі 50-100 років клімат в Україні буде ставати все більш сухим, прогнозують експерти. На територію нашої країни будуть надходити високотемпературні сухі повітряні маси. Поступове опустелювання буде повзти з південного сходу України на північний захід.
Воно принесе спекотне, а головне сухе літо.
"Спочатку злива, а потім суша, – пояснює Світлана Бойченко. – У таких умовах починаються посухи, адже навіть коли випадають дощі, сухі грунти не можуть їх прийняти. Такі грунти, як скло, вода ними лише стікає".
Ще один побічний ефект сухої землі і злив – повені та підтоплення. Цьогоріч такі підтоплення вже були в Одесі, Маріуполі та Львові.
Зими загалом також стануть трохи теплішими, але аномальні холоди можуть прийти з Арктики з сильним снігом і морозами.
На яку країну станемо схожі?
У літній сезон клімат буде все більше нагадувати середземноморські країни. Які саме – залежатиме від кількості опадів. Це може бути більш волога Італія чи Греція, або більш посушлива Іспанія або навіть Ізраїль.
Проте тішитися й готуватися висаджувати апельсинові гаї не варто, вважає президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Ліссітса. Незважаючи на більш континентальний клімат і холодні зими, він радить рівнятися на Австралію та її технології.
"В Австралії йдеться про пшеницю, подекуди ще ячмінь та олійні, з цього потрібно виходити Україні", – каже експерт.
Нагадаємо, у Кропивницькому через потужну зливу, місцями з градом, затопило вулиці, а подекуди навіть змило асфальт. Сильний вітер валив дерева.
До речі, через потепління в Україні почали вирощувати екзотичні плоди.
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