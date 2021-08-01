Опустелювання й аномальні зими. Яким буде клімат України через 50 років?

Кліматологи розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода у світі. За найбільш ймовірного Україну очікують посухи та сезонні потопи

Хоча погода в Україні буде схожа на Італію чи Іспанію, висаджувати цитрусові гаї не варто. Колаж "Сьогодні"

У майбутньому клімат України буде ставати більш спекотним і сухим. Загалом погода буде схожа на ту, що зараз у середземноморських країнах. Яких саме – залежатиме від кількості опадів.

Про це повідомляє BBC News Україна.

Читайте також: Головний народний синоптик Леонід Горбань про погоду на другу половину літа, осінь, зиму і на роки вперед

Що змінилося за останні 100 років?

За сторіччя середня температура повітря в Україні піднялася на 1,2 градуси. Це дещо більше, ніж в середньому у світі, там підвищення становить 1,1 градуси. Кліматологи говорять, що це багато.

"У нормі температура тіла людини 36,6. Додайте один градус і це вже 37,6. Тобто ви починаєте хворіти, – пояснює кліматолог Світлана Бойченко. – Наша кліматична система вже в стані захворювання і починає видавати нам різні аномалії".

Тепер питання лише в тому, наскільки швидко буде прогресувати ця хвороба.

Як зміниться погода у світі у майбутньому?

Міжурядова група експертів зі зміни клімату розглядає три сценарії:

Найбільш реальний – до 2100 року середня температура на Землі зросте щонайменше на 2-2,5 градуси. Менш реальний – температура зросте на 3-4 градуси. Найгірший сценарій – в арктичних широтах температура зросте на 8-10 градусів.

Усе буде залежати від того, як люди будуть протидіяти змінам клімату.

Як буде в Україні?

За найбільш ймовірного сценарію, у найближчі 50-100 років клімат в Україні буде ставати все більш сухим, прогнозують експерти. На територію нашої країни будуть надходити високотемпературні сухі повітряні маси. Поступове опустелювання буде повзти з південного сходу України на північний захід.

Воно принесе спекотне, а головне сухе літо.

"Спочатку злива, а потім суша, – пояснює Світлана Бойченко. – У таких умовах починаються посухи, адже навіть коли випадають дощі, сухі грунти не можуть їх прийняти. Такі грунти, як скло, вода ними лише стікає".

Реклама

Ще один побічний ефект сухої землі і злив – повені та підтоплення. Цьогоріч такі підтоплення вже були в Одесі, Маріуполі та Львові.

Зими загалом також стануть трохи теплішими, але аномальні холоди можуть прийти з Арктики з сильним снігом і морозами.

На яку країну станемо схожі?

У літній сезон клімат буде все більше нагадувати середземноморські країни. Які саме – залежатиме від кількості опадів. Це може бути більш волога Італія чи Греція, або більш посушлива Іспанія або навіть Ізраїль.

Проте тішитися й готуватися висаджувати апельсинові гаї не варто, вважає президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Ліссітса. Незважаючи на більш континентальний клімат і холодні зими, він радить рівнятися на Австралію та її технології.

"В Австралії йдеться про пшеницю, подекуди ще ячмінь та олійні, з цього потрібно виходити Україні", – каже експерт.

Нагадаємо, у Кропивницькому через потужну зливу, місцями з градом, затопило вулиці, а подекуди навіть змило асфальт. Сильний вітер валив дерева.

До речі, через потепління в Україні почали вирощувати екзотичні плоди.