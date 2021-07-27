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Через потепління в Україні почали вирощувати екзотичні плоди (відео)

27 липня 2021 6:01

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Журналісти "Сьогодні" дізналися, як глобальне потепління впливає на врожай в Україні

Рослина сорго на фото зліва, зизифус - справа. Фото: колаж "Сьогодні"

Рослина сорго на фото зліва, зизифус - справа. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні цього року очікують рекордний урожай – 100 мільйонів тонн зернових і олійних культур. Його вже називають найбільшим урожаєм за роки незалежності. Навіть за часів СРСР такого не було.

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Як говориться в сюжеті "Сьогодні", літо виявилося вдалим – теплим і дощовим. Змінився клімат. А ще через потепління в Україні починають вирощувати досить екзотичні плоди. Варто чекати врожаю зизифусу та сорго.

Крім того, в Україні протягом останніх шести років почали вирощувати лаванду. Вона перекочувала з кримських гір на рівнини.

"Лаванда витримує морози до 35 градусів. З одного гектару можна отримати близько 10 тисяч доларів, вона прибуткова", – сказав співзасновник сільськогосподарського кооперативу Станіслав Рассоха.

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Нині якраз сезон збору пахучої трави. Таких фермерів, як Станіслав, у кого є і поля, і потужності для переробки лаванди в ефірну олію і лавандову воду, одиниці. Але каже, що все зміниться.

На півночі України приживається тепер і тропічна ягода – жимолость.

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А на Волині Дмитро в своєму саду недалеко від Луцька вирощує ківі, інжир, іргу разом із традиційними яблуками і грушами.

Крім того, поля, де через клімат недостатньо опадів, кукурудзу витісняє сорго, поширений у тропічних і субтропічних країнах. Зростає і лавровий лист.

Експерти кажуть, що клімат змінився відчутно, проте екзотика поки на рівні експериментів. А ще попереджають, що через потепління під загрозою наші традиційні фрукти і ягоди.

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Наприклад, яблукам може стати спекотно у центральних регіонах, а теплі зими і холодна весна можуть винищити малину і полуницю.

Як раніше заявили в ООН, температура Землі у 2020 році досягла рекордно високого рівня за 3 млн років, людство рухається до катастрофічного підвищення температури на 2,4 градуса до кінця сторіччя.

Також нагадаємо, у Чорнобилі знайшли рідкісні рослини.

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