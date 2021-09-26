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"Помаранчевих" стало більше: в Україні оновили зони карантину

Марія Дмитренко
26 вересня, 12:35
У ще одній області погіршилася динаміка госпіталізації пацієнтів з COVID-19

В Україні погіршується ситуація з COVID-19 / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Коронавірус в Україні не відступає. Кількість "помаранчевих" регіонів збільшилася до п'яти. Туди перейшла Кіровоградська область.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Помаранчевими тепер є:

  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Тернопільська область;
  • Черкаська область;
  • Кіровоградська область.

Динаміка госпіталізації пацієнтів з COVID там зросла до 64,5%, що вище цільового показника в 50%.

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Всі інші області знаходяться в "жовтій зоні".

Зазначимо, у "помаранчевій зоні" діють обмеження "жовтої", але на свій розсуд додаткові обмеження може вводити місцева влада.

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Що забороняється в "жовтій зоні"?

  • проведення масових заходів, коли більш ніж одна особа на 1 кв. м;
  • робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненістю залів понад 50%;
  • здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;
  • проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;
  • розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менш ніж два метри між столиками;
  • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);
  • відвідання шкіл і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;
  • проведення планових операцій;
  • відвідання спортзалів, якщо на кожного відвідувача менше 20 кв. м площі.

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті лікар образила пацієнтку, яка просила відселити її від COVID-хворих.

Також нагадаємо, в Україні стрімко зростає смертність від COVID-19, а лікарні заповнені.

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