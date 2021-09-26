"Помаранчевих" стало більше: в Україні оновили зони карантину

В Україні погіршується ситуація з COVID-19 / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Коронавірус в Україні не відступає. Кількість "помаранчевих" регіонів збільшилася до п'яти. Туди перейшла Кіровоградська область.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Помаранчевими тепер є:

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Тернопільська область;

Черкаська область;

Кіровоградська область.

Динаміка госпіталізації пацієнтів з COVID там зросла до 64,5%, що вище цільового показника в 50%.

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Всі інші області знаходяться в "жовтій зоні".

Зазначимо, у "помаранчевій зоні" діють обмеження "жовтої", але на свій розсуд додаткові обмеження може вводити місцева влада.

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Що забороняється в "жовтій зоні"?

проведення масових заходів, коли більш ніж одна особа на 1 кв. м;

робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненістю залів понад 50%;

здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;

проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;

розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менш ніж два метри між столиками;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);

відвідання шкіл і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;

проведення планових операцій;

відвідання спортзалів, якщо на кожного відвідувача менше 20 кв. м площі.

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті лікар образила пацієнтку, яка просила відселити її від COVID-хворих.

Також нагадаємо, в Україні стрімко зростає смертність від COVID-19, а лікарні заповнені.