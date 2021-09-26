"Помаранчевих" стало більше: в Україні оновили зони карантину

В Україні погіршується ситуація з COVID-19 / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Коронавірус в Україні не відступає. Кількість "помаранчевих" регіонів збільшилася до п'яти. Туди перейшла Кіровоградська область.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Помаранчевими тепер є:
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Тернопільська область;
- Черкаська область;
- Кіровоградська область.
Динаміка госпіталізації пацієнтів з COVID там зросла до 64,5%, що вище цільового показника в 50%.
Всі інші області знаходяться в "жовтій зоні".
Зазначимо, у "помаранчевій зоні" діють обмеження "жовтої", але на свій розсуд додаткові обмеження може вводити місцева влада.
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Що забороняється в "жовтій зоні"?
- проведення масових заходів, коли більш ніж одна особа на 1 кв. м;
- робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненістю залів понад 50%;
- здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;
- проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;
- розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менш ніж два метри між столиками;
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);
- відвідання шкіл і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;
- проведення планових операцій;
- відвідання спортзалів, якщо на кожного відвідувача менше 20 кв. м площі.
Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті лікар образила пацієнтку, яка просила відселити її від COVID-хворих.
Також нагадаємо, в Україні стрімко зростає смертність від COVID-19, а лікарні заповнені.