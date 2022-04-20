Зброя для України та відмова від газу з РФ. Ключові заяви світових лідерів 20 квітня

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Представники західних країн та міжнародних організацій зробили низку заяв щодо України в середу 20 квітня. Говорили про необхідність постачання зброї Україні та заходи стримування Росії.

Сайт "Сьогодні" зібрав ключові заяви світових політиків цього дня.

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Міністр оборони Норвегії Бьорн Аріль Грам розповів про зброю, яку країна передасть Україні.

"Система протиповітряного захисту "Містраль" – це ефективна зброя, яка використовувалася на флоті, і буде дуже корисною для України. Ці ракети поступово знімаються з озброєння Збройних сил Норвегії, але все одно це сучасна та ефективна зброя", — сказав він.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив про фінансову підтримку України.

"Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб підтримати Україну, тому що ми хочемо перемоги України, і тому ми використовуємо всі можливі інструменти у наших руках. Звичайно, фінансова підтримка є дуже важливою", — зазначив він.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловилася про плани відмови від постачання газу з Росії.

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"Безпека в Європі означає, що ми знижуємо і припиняємо нашу залежність від Росії насамперед в енергетичній політиці. Ми хочемо відмовитися від імпорту російського газу, краще сьогодні, ніж завтра. Від імпорту вугілля – ми позбавимося кінця літа, імпорт нафти ми вполовину скоротимо до літа і до кінця року зведемо нанівець", — сказала вона.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що країна надасть важку артилерію.

"Українці боролися як герої останні кілька місяців і вони борються не просто за Україну, вони борються за цінності, що лежать в основі багатьох наших вільних та демократичних суспільств. Канада направить в Україну важку артилерію? і найближчими днями з'явиться більше подробиць", — заявив він.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також вказав на важливість постачання озброєння для України.

"Життєво важливо, щоб ми не дозволили Путіну набрати обертів на Донбасі. Тому ми збільшуємо постачання військової техніки, яка зараз особливо потрібна українцям", — повідомив він.

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