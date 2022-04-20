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Захід надасть Україні зброю: список країн

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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20 квітня, 05:00
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ЗСУ отримають важке озброєння для захисту країни від російських окупантів
/ Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Представники ряду країн заявили 19 квітня, що збираються надати Україні озброєння, у тому числі бронетехніку, протитанкові та протиповітряні засоби.

Сайт "Сьогодні" зібрав усі заяви про те, які країни дадуть нам зброю.

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Румунія

Влада Румунії готується передати ЗСУ партію летальної зброї. Бухарест вирішив надати нашій країні партію летальної зброї "з власних резервів сил, призначених для національної оборони".

Для цього владі країни доведеться випустити спеціальне рішення, щоби таке відправлення було в рамках існуючих законів Румунії. Згідно з поправкою, держава зможе постачати озброєння не лише країнам, що є членами НАТО, а й "потенційним союзникам Альянсу". У документі сказано, що така потреба виникла через "воєнне вторгнення Росії в Україну".

Німеччина

Влада Німеччини змінила свою позицію щодо відмови від надання Україні допомоги у вигляді озброєння. За підсумками телефонного спілкування з лідерами західних країн, включаючи президента США Джозефа Байдена, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готова й надалі підтримувати Україну у військовому та фінансовому відношенні. Щоправда, за словами канцлера, ФРН практично вичерпала кількість зброї, яку вона може поставити зі своїх власних запасів.

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Серед зброї, яку, за словами виробників військової техніки, вони можуть поставити швидко і яка необхідна Україні, – протитанкові та протиповітряні засоби. Берлін ладен навіть за це самостійно заплатити.

" Ми надамо необхідні гроші для покупки. Ціль полягає в тому, щоб посилити українську армію, щоб вона могла відбити російську атаку", – сказав Шольц.

Нідерланди

Нідерланди почнуть постачати Україні важке озброєння, включаючи бронетехніку, заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте. Він висловив підтримку Україні через початок нового російського наступу.

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"Разом із союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткових важких озброєнь", — сказав прем'єр-міністр.

США

Сполучені Штати Америки направлять в Україну більше артилерії. Таке рішення оголосив президент США Джо Байден після розмови із лідерами країн-союзників.

На запитання, чи планують США надіслати більше артилерії до України, Байден відповів "так".

Канада

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його держава направить в Україну важку артилерію.

"Канада направить в Україну важку артилерію. Подробиці ми оголосимо найближчими днями", — сказав він.

Постачання будуть здійснені відповідно до запиту української сторони. Трюдо також зазначив, що він тісно контактує з президентом Володимиром Зеленським, і Канада дуже чуйно реагує на те, чого потребує Україна.

Великобританія

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, виступаючи перед парламентом, заявив, що Україна отримає додаткову зброю. Зокрема, йдеться про артилерію, повідомляє The Sun.

Додаткове озброєння буде надано Україні через початок нової фази війни в Україні. Йдеться про битву за Донбас.

Фінляндія

Президент Фінляндії Саулі Ніїностіо 19 квітня на пропозицію уряду ухвалив рішення про направлення в Україну додаткової військової допомоги. Про це повідомило міністерство оборони країни. "Європейська правда".

Міністерство не розкриває подробиць про утримання допомоги, способи доставки та терміни, щоб забезпечити доставку вантажу до місця призначення.

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