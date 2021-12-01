Помилка генерації COVID-сертифікату або документ недоступний: що робити в таких випадках

Чимало українців не можуть згенерувати COVID-сертифікат після вакцинації/Колаж: Сьогодні

Попри велику кількість успішно згенерованих COVID-сертифікатів у додатку "Дія", продовжують фіксувати випадки, коли отримати онлайн документ не виходить.

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало алгоритм дій, які допоможуть усунути проблему з генерацією COVID-сертифіката.

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Не лише через додаток на смартфоні

Якщо запит на генерацію COVID-сертифікату був неуспішний через мобільний застосунок "Дія", спробуйте повторити його через портал "Дія" — https://diia.gov.ua. Якщо і портал відповів, що дані відсутні, потрібно звернутися до сімейного лікаря або до лікаря, який робив щеплення. Він повинен перевірити внесену інформацію, а саме:

ПІБ українською та англійською мовами, як у паспортних документах.

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, який раніше називався індивідуальний податковий номер — ІПН);

УНЗР — це унікальний номер запису, що вноситься про кожного громадянина України до Єдиного демографічного реєстру і допомагає зробити цифрову ідентифікацію людини;

Дата народження, як у паспорті/свідоцтві про народження;

Актуальний номер телефона, на якому можливо приймати і відсилати смс.

Якщо у вас є дитина віком до 18 років, то переконайтеся, що до її картки пацієнта внесені її, а не ваші, РНОКПП та УНЗР. Крім того, варто попросити лікаря, щоб він перевірив, чи немає дублів вашого профілю в системі або збігу із профілем іншої людини.

Помилка генерації після запиту — що робити?

Якщо ви отримали статус "Помилка при генерації сертифіката" після запиту на COVID-сертифікат, то зверніться до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення, із запитом перевірити ваші персональні дані, які згадувалися раніше.

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"Сертифікат про вакцинацію недоступний" — чому таке може бути?

Якщо ви отримали одну або дві дози щеплення, то зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші дані внесли. Рекомендовано оновити мобільний застосунок, після цього надіслати запит на генерацію COVID-сертифіката повторно або зробити це через портал "Дія" — https://diia.gov.ua/.

Ви щепились не в Україні або дані про вакцинацію внесені не тим лікарем, який робив щеплення

Якщо вакцинація проти COVID-19 була зроблена за межами України, сформувати COVID-сертифікат, який би врахував виконану вами вакцинацію, не є можливим. МОЗ наразі працює над такою можливістю.

Номер партії вакцини помилковий

Вам потрібно звернутися до лікаря, який провів щеплення і вніс медичний запис про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я, із запитом позначити внесені дані як помилкові і додати коректні дані повторно, без помилки. Без такої дії ви не зможете отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію і не отримаєте COVID-сертифікат.

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Що робити, якщо сталася помилка?

Необхідно звернутися до технічної підтримки порталу та додатку "Дія".

Обов'язкове зчитування COVID-сертифікатів через "Дію"

Сертифікат вакцинації від коронавірусу тепер потрібно обов'язково зчитувати через програму "Дія", інакше буде штраф.

"Співробітники закладів повинні не просто запитувати про наявність сертифікату або перевіряти його візуальну наявність на вході до закладу, необхідно зчитувати смартфоном QR-код COVID-сертифіката", — повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Для зчитування не потрібно встановлювати додаткові програми, достатньо "Дії".

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