Віддаляють "червону" зону: половину жителів Полтавськох області вакцинували від COVID-19

На Полтавщині вакцинували половину дорослого населення. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Полтавській області вакцинували більшу половину дорослого населення. Регіон перебуває у "помаранчевій" зоні карантину.

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов в Telegram-каналі.

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За його словами, вакцинація віддаляє запровадження "червоної" зони в регіоні.

"Тому в нас продовжують працювати кафе, спортзали, транспорт. Як мінімум однією дозою на Полтавщині вакцинована вже половина дорослих жителів, тому вони, їхні родини, близькі та друзі захищені від ковіду", – сказав Синєгубов.

Глава ОДА уточнив – що всього в області близько мільйона дорослого населення, яке фактично там проживає.

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Приклад Моршина

Поки що Моршин переносить пік коронавірусу у легкій формі. Справа в тому, що там вакцинували 74% дорослого населення і це кардинально змінило ситуацію із захворюванням на коронавірус у місті.

У квітні в місті організували пілотний проєкт із вакцинації дорослого населення. З того часу там жодного випадку ковід-госпіталізації. І хоча люди все одно хворіють, але переносять коронавірус у легкій формі. Завозять хворобу і туристи, і люди, котрі приїжджають на лікування, адже місто не ізольоване (таких планів немає).

Переконати місцеве населення вакцинуватися вдалося за рахунок того, що місто невелике. Усі чиновники, лікарі вакцинувалися та показали приклад.

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Приклаж Одеси

В Одесі, яка нині в "червоній зоні" карантину, вакцинували від коронавірусної хвороби половину жителів міста. Вони отримали першу дозу.

За словами директора міського управління охорони здоров'я Левона Нікогосяна, щеплення зробили 503 637 жителів Одеси. Причому трохи переважає кількість перших доз.

"Частина тих, хто пройшов повний курс вакцинації (дві дози), становить нині десь 22% від числа жителів міста", – зазначив чиновник.

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