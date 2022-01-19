Батько бив 3-річну доньку, щоб не кликала на допомогу: жахлива історія з Херсонщини (відео)

П’яний батько побив трирічну доньку на Херсонщині. Дівчинка з синцями та гематомами зараз у лікарні. Поряд з нею матір, якій теж дісталося від чоловіка-тирана. Той систематично б’є рідних. У поліції на нього складають адмінпротоколи, судді призначають громадські роботи. А він – повертається і знов знущається з близьких. Чи є вихід, намагалася з’ ясувати кореспондент новин "Сьогодні" Анжела Слободян.

Як все сталося

Побиту трирічну Люду з рук озвірілого чоловіка витягла її мати. Почала кликати рідних на допомогу.

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А розлютився так чоловік після суду, на якому розглядали справу про побиття ним доньки два роки тому. За це дістав 180 годин громадських робіт. Трирічній дівчинці дісталося за те, що плакала, кликала на допомогу та благала не бити матір.

Зараз дитина в лікарні

"В області обличчя множинні гематоми, за вушком, на шийці, садна грудної клітки, крововилив до склеру", – розповів педіатр Скадовської центральної районної лікарні Костянин Гак.

У хірургічному відділенні з донькою її мати – Тетяна Василенко.

Батько не заперечує, що побив рідних

Сергій Бакаєв – удома, з ліжка підвестися не може, бо на момент спілкування із журналістами щойно протверезів. Сказав, що "просто дав ляща" дівчинці і "просто переборщив".

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В сім'ї ще одна дитина – 9-місячиний Богдан. Під час бійки жінка змушена була сховати його у бабусі.

"Стукає, каже, візьміть того малого, він ту побив, зараз цього малого буде бити. Кинула ту дитину і давай тікать", – розповіла родичка Надія Шарко.

Рідні розповідають: особливо агресивним Сергій стає, коли вип’є. Здіймав руку й на батька. Востаннє побив 12 грудня.

До села подружжя переїхало нещодавно. Кажуть, жінка роботяща, а чоловік п’є.

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"Ми навчіть не знали що він може виявляти таку агресію до дітей до жінки, до батька", – розповіла Ольга Сергійчук, староста Олександрівського старостинського округу.

Поліція не затримала чоловіка

Тетяна сама викликала поліцію. Копи кажуть, порушника не затримували. Чекають на висновки експертів щодо побоїв.

Проти чоловіка-тирана вже порушена кримінальна справа. В поліції кажуть, Сергієві тепер не уникнути покарання.

"Це буде третій факт за домашнє насилля і ми скеруємо це до суду. І там більш тяжкі наслідки, а не штраф", – заявив т. в. о. начальника відділення №2 Нацполіції в Скаровському районі Сергій Макаров.

Щонайменше може отримати 2 роки в’язниці.

Жінка не може повернутися додому

Поки ж Сергій удома, Тетяна не знає, де їй знайти прихисток. Допомогу запропонували в спеціалізованому притулку.

"Протягом трьох місяців вона може отримати можливість відновити психологічний стан, а також звернутися по допомогу до адвокатів. Низка проблем, які навколо ситуації домашнього насильства відбуваються і самостійно вирішити людина не може, там за допомогою фахівців ці проблеми вирішуються, і людина має ресурс", – повідомила начальник відділу протидії та запобігання домашньому насильству Херсонської міської соціальної служби сім'ї та молоді Наталя Краска.

Тепер обирати Тетяні. Маленька Люда ж оговтується від стресу, тримає міцно в руках свого улюбленого ведмедика, яким затулялася від ударів розлюченого батька.

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