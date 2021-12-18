На Черкащині підліток до смерті побила вітчима подруги. Її вже затримали

Неповнолітня зізналася, що саме вона вбила дорослого чоловіка під час сварки

Між дівчиною та чоловіком спалахнув конфлікт. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Черкаській області неповнолітня жорстоко побила дорослого чоловіка. Від отриманих травм він помер.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області.

Чоловіка знайшли мертвим у власному дворі

У селі Нове Місто Уманського району 15 грудня виявили мертвим місцевого жителя. Він лежав на подвір’ї свого домоволодіння.

На місце викликали поліцію. Судово-медична експертиза показала, що смерть чоловіка настала внаслідок нанесених тяжких тілесних ушкоджень.

Згодом правоохоронці встановили, що 43-річного чоловіка побила неповнолітня.

Чому підліток накинулась на дорослого

16-річна дівчина прийшла в гості та у неї виник конфлікт з вітчимом подруги. Юнка била дорослого чоловіка руками, ногами й дерев'яною палицею. Завдані тілесні ушкодження призвели до смерті потерпілого. У скоєному правопорушниця зізналася.

Правоохоронці знайшли вбитого у своєму дворі. Фото: поліція

Що загрожує зловмисниці

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури оголосили дівчині про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває.

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