На Черкащині підліток до смерті побила вітчима подруги. Її вже затримали

У Черкаській області неповнолітня жорстоко побила дорослого чоловіка. Від отриманих травм він помер.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області.
Чоловіка знайшли мертвим у власному дворі
У селі Нове Місто Уманського району 15 грудня виявили мертвим місцевого жителя. Він лежав на подвір’ї свого домоволодіння.
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На місце викликали поліцію. Судово-медична експертиза показала, що смерть чоловіка настала внаслідок нанесених тяжких тілесних ушкоджень.
Згодом правоохоронці встановили, що 43-річного чоловіка побила неповнолітня.
Чому підліток накинулась на дорослого
16-річна дівчина прийшла в гості та у неї виник конфлікт з вітчимом подруги. Юнка била дорослого чоловіка руками, ногами й дерев'яною палицею. Завдані тілесні ушкодження призвели до смерті потерпілого. У скоєному правопорушниця зізналася.
Правоохоронці знайшли вбитого у своєму дворі. Фото: поліція
Що загрожує зловмисниці
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури оголосили дівчині про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває.
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