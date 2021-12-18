Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👊 Онлайн Беринчик - Чаниев 😷 Омикрон в Украине Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Черкасской области подросток до смерти избила отчима подруги. Ее уже задержали

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
18 декабря, 20:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Несовершеннолетняя призналась, что именно она убила взрослого мужчину во время ссоры
Между девушкой и мужчиной разгорелся конфликт.
Между девушкой и мужчиной разгорелся конфликт. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черкасской области несовершеннолетняя жестоко избила взрослого мужчину. От полученных травм он скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

Мужчину нашли мертвым в собственном дворе

В селе Новый Город Уманского района 15 декабря обнаружили мертвым местного жителя. Он лежал во дворе своего домовладения.

На место вызвали полицию. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мужчины наступила в результате нанесенных тяжких телесных повреждений.

Впоследствии правоохранители установили, что 43-летнего мужчину избила несовершеннолетняя.

Почему подросток набросился на взрослого

16-летняя девушка пришла в гости, и у нее возник конфликт с отчимом подруги. Подросток била взрослого мужчину руками, ногами и деревянной палкой. Нанесенные телесные повреждения привели к смерти потерпевшего. В совершенном правонарушительница призналась.

Правоохранители нашли убитого в своем дворе. Фото: полиция

Что угрожает злоумышленнице

Следователи, при процессуальном руководстве прокуратуры, объявили девушке о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы срок от семи до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос
Фото дня

Смотрите! В Киеве возле метро заметили огромные танки

Подробнее
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических домов в Украине!

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

50 732

заболело за неделю в Украине

-19%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.19

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять