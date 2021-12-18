В Черкасской области подросток до смерти избила отчима подруги. Ее уже задержали

В Черкасской области несовершеннолетняя жестоко избила взрослого мужчину. От полученных травм он скончался.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.
Мужчину нашли мертвым в собственном дворе
В селе Новый Город Уманского района 15 декабря обнаружили мертвым местного жителя. Он лежал во дворе своего домовладения.
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На место вызвали полицию. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мужчины наступила в результате нанесенных тяжких телесных повреждений.
Впоследствии правоохранители установили, что 43-летнего мужчину избила несовершеннолетняя.
Почему подросток набросился на взрослого
16-летняя девушка пришла в гости, и у нее возник конфликт с отчимом подруги. Подросток била взрослого мужчину руками, ногами и деревянной палкой. Нанесенные телесные повреждения привели к смерти потерпевшего. В совершенном правонарушительница призналась.
Правоохранители нашли убитого в своем дворе. Фото: полиция
Что угрожает злоумышленнице
Следователи, при процессуальном руководстве прокуратуры, объявили девушке о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы срок от семи до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.
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