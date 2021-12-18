В Черкасской области подросток до смерти избила отчима подруги. Ее уже задержали

Несовершеннолетняя призналась, что именно она убила взрослого мужчину во время ссоры

Между девушкой и мужчиной разгорелся конфликт. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черкасской области несовершеннолетняя жестоко избила взрослого мужчину. От полученных травм он скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

Мужчину нашли мертвым в собственном дворе

В селе Новый Город Уманского района 15 декабря обнаружили мертвым местного жителя. Он лежал во дворе своего домовладения.

На место вызвали полицию. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мужчины наступила в результате нанесенных тяжких телесных повреждений.

Впоследствии правоохранители установили, что 43-летнего мужчину избила несовершеннолетняя.

Почему подросток набросился на взрослого

16-летняя девушка пришла в гости, и у нее возник конфликт с отчимом подруги. Подросток била взрослого мужчину руками, ногами и деревянной палкой. Нанесенные телесные повреждения привели к смерти потерпевшего. В совершенном правонарушительница призналась.

Правоохранители нашли убитого в своем дворе. Фото: полиция

Что угрожает злоумышленнице

Следователи, при процессуальном руководстве прокуратуры, объявили девушке о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы срок от семи до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.

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