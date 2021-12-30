Батько бив, щоб не плакав. З'явилися нові подробиці НП із немовлям у Вінницькій області (відео)

Раніше судимий молодий чоловік жорстоко побив дитину, а жінку вигнав на вулицю

У Вінницькій області 23-річний батько побив свого тримісячного сина. І своєї вини не визнає. Запевняє, що малюк забився сам. Як з'ясував кореспондент новин "Сьогодні", то не перший випадок насилля у цій родині.

Вигнав жінку на вулицю, а дитину побив

Поліція, соцпрацівники та лікарі до будинку, де стався інцидент, приїхали зранку. Господарка сказала, в неї ночувала сусідка з тримісячною дитиною, яких з хати вигнав п’яний чоловік. Анна прибігла у сльозах, налякана та у самих капцях – розповідають сусіди. Кричала, що чоловік побив їхнього тримісячного Олексія. Її вигнав, а дитини не віддав. Сусідів молила, щоб вони забрали малого.

Реклама

"Моя жінка і ще одна сусідка прийшли і забрали дитину", – розповів житель Черепашинець Сергій Климчук.

В якому стані хлопчик

Був синяк під оком, була голова побита. Першою хлопчика оглянула медсестра Лариса. Згадує, коли побачила обличчя немовляти – отетеріла.

"Хлопчик був беспокойний. Синці, садини на голові. Так дитина сама не може, звісно в три місяці впасти. Я не знаю", – розповіла медсестра.

В Олексійка струс мозку. Це підтвердили обласні медики. Дитина з мамою зараз у лікарні.

Молодий батько раніше був судимий

Поліцейські працюють з батьком. Богданові 23 роки. Має судимість за крадіжки. Спілкується з журналістами неохоче. Має свою версію того, як син травмувався.

Реклама

"Взяв дитину поколисати, колисав, пішов до дивана, відволікся, бо хтось прийшов. Дитина випала. Вдарилася об бильце. Я її заспокоювати, вона плаче всеодно. В дитини зразу синців не було, бо вона тільки випала на диван", – розповів Богдан.

Та у поліції інша версія. Правоохоронці стверджують, що дитина почала плакати, а чоловік почав її бити по обличчю долонями, щоб дитя заспокоїлося. Так розповіла мати немовляти. Її саму 23-річний кривдник залякував та знущався з неї.

Як далі житиме сім'я

Родина на обліку не перебувала.

"Перемови ведуться з обласним центром постраждалих від сімейного насилля, куди однозначно буде переведена після виписки зі стаціонару, буде переведена мама з дитиною", – повідомив керівник управління у справах дітей, сім’ї та молоді Калинівської міськради Юрій Вдовиченко.

За завдання тілесних ушкоджень дитині проти Богдана відкрили кримінальне провадження. Та лише суд вирішить, чи буде батько за ґратами чи просто сплатить штраф. У соцслужбах кажуть, будуть клопотати, щоб Богданові та Анні заборонили жити разом.

Реклама

Раніше ми писали: