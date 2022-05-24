Відмовляються воювати. Моряки РФ поскаржилися Путіну та Шойгу – деталі

Моряки РФ скаржаться на командування Путіну та Шойгу. Фото: колаж "Сьогодні"

Моряки каспійської флотилії Росії відмовляються виконувати бойові завдання. Причина – аварійний стан кораблів. Окупанти таємно написали колективні листи Володимиру Путіну та Сергію Шойгу.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Запроваджені проти РФ міжнародні санкції не дозволяють повноцінно обслуговувати та ремонтувати навігаційне обладнання і дизельне устаткування бойових кораблів флотилії.

Щоб забезпечити плавучість на деяких кораблях, зокрема носіях крилатих ракет, замість оригінальних блоків було встановлено агрегати від побутової техніки китайського виробництва, які придбали за завищеною в кілька разів ціною.

Тепер кожен вихід в море обізнані з "імпортозаміщенням" окупанти сприймають як квиток в один кінець. Адже він може стати для них останнім та ще й призвести до екологічної катастрофи у регіоні.

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Командування каспійської флотилії, побоюючись перевірок та звинувачень у розкраданні виділених на закупівлю запасних частин коштів, віддало розпорядження всіляко приховувати факти небоєздатності корабельного складу. Винних у витоці цієї інформації погрожують звинуватити у державній зраді та засудити до 15 років ув’язнення.

Моряки 106 бригади надводних кораблів каспійської флотилії південного військового округу РФ, які у складі морського угруповання беруть участь у війні проти України, відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів. Окупанти вирішили таємно написати колективні листи Путіну та Шойгу, в яких розкрити всі фінансові махінації командування.

Воєнна розвідка України оприлюднила список воєнних злочинців – військовослужбовців 106 бригади надводних кораблів (в/ч 40153 м. Каспійськ). Повний перелік окупантів можна переглянути за посиланням.

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"Нехай краще судять, ніж здохнути": окупанти відмовляються воювати з ЗСУ

Російські окупанти все частіше відмовляються від відправлення на передову навіть під страхом кримінальної відповідальності. Перехоплення телефонної розмови одного з окупантів опублікував у YouTube радник глави МВС Антон Геращенко.

- Коротше, така х**ня, всіх відправляють на передову. - Взагалі воювати? - Воювати, так... Я написав відмову. 170 людей відмовилися. - Так, а що, б**дь, вмирати їхати? - Нас, напевно, до прокуратури відвезуть чи до ФСБ. Потім додому повернуть, напевно, судитимуть. Але краще, б**дь, живим бути, ніж здохнути. Зараз ми не доїдемо, якщо поїдемо... На під'їзді там розх**рять. - Якого х** вас посилають? - Бо нема кого, розумієш? Усіх перебили, б**дь, піхоту. Нам знаєш, що вчора сказали, б**дь? Ми запитали – де літаки, де гелікоптери? А їх шкода! А ви – витратний матеріал. Ось і все, нах**!