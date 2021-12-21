Відкрив своїм ключем: у Харкові підліток заліз в кабіну машиніста метро

Поліція склала адміністративний протокол на підлітка. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові підліток незаконно потрапив до хвостової кабіни машиніста електропотягу метро. Його затримали правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

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Подробиці інциденту

Подія сталася 21 грудня близько 10:00 на станції метро "Майдан Конституції". Порушником виявився 16-річний мешканець Харкова, учень коледжу, який пояснив, що проник у кабіну через цікавість.

Натомість, місцевий сайт Vgorode пише, що підліток потрапив у кабіну вагону метро, відкривши її своїм ключем.

"У хвостовій кабіні машиніста спрацювала сигналізація. Туди намагався проникнути хлопець. Його затримали і передали поліції. Поліція пояснення у нього бере. На графік руху поїздів події не вплинуло", – розповів прес-секретар КП Харківський метрополітен Олексій Бітнер.

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У харківському метро хлопець намагався увійти до кабіни машиніста. Фото: t.me/hueviykharkov

Що загрожує хулігану

Співробітники відділу поліції в метрополітені склали адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Санкція статті передбачає накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 грн) або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

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