Оригінальний порятунок. У Харкові кішку дістали з рейок метрополітену (відео)

Тварина впіймалась на незвичайну приманку, яку організували співробітники поліції

Кішку міг задавити вагон метро. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові на станції метро "Армійська" врятували кішку. На місце викликали поліцейських, які придумали як безпечно дістати тварину з рейок метро.

Про це пише місцевий Telegram-канал "Труха Харків".

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Для того щоб без зайвих зусиль врятувати кішку, сачок з'єднали зі шваброю, в сачок насипали корм і приманка спрацювала. Тварина забігла прямо в сіті, потім її дістали.

"На "Армійській" врятували кішку, яка стрибнула на рейки метрополітену", – повідомляє Telegram-канал.

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У Києві кішка тиждень прожила у тунелях метрополітену

Волонтер Лада Кирієнко розповідає, що вона везла кішечку з Куренівки. Вона волонтер в Оболонській організації зі стерилізації тварин.

Кішка якимось чином примудрилася відкрити перенесення. На пероні "Контрактової площі" вона вистрибнула, і почала бігти станцією.

"Я сподівалася, що її зловлять люди, які йдуть назустріч, але, на жаль... Тварина злякалася шуму метро, рвонуло у бік тунелю і пірнуло в нього. Її шукали не три дні, а майже тиждень!" – розповідає сайту "Сегодня" волонтер Лада Кірієнко.

Щоб її впіймати, розкладали їжу для кішки по периметру тунелю. Малятко вийшло з нього тільки на четвертий день, але злякалося і втекло назад. Її ловили ще три дні, навіть намагалися впіймати сачком, але вона тікала. Впіймати вдалося лише за допомогою автоматичної пастки.

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