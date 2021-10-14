Падіння смертності від COVID-19 і загроза зриву опалювального сезону в Україні — головні новини за ніч

Смертність від COVID-19 впала, а в Україні проблеми з опалювальним сезоном/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Будемо жити. Смертність від COVID-19 найнижча з початку року — ВООЗ

У світі смертність в результаті пандемії COVID-19 знижується і перебуває на найнижчому рівні протягом року. Летальні випадки скорочуються всюди, крім Європи, де кілька країн нині зіткнулися з новою хвилею пандемії коронавірусу.

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Нині в Європі смертність висока через нову хвилю коронавірусу/Колаж: Сьогодні

Ризикуємо опинитися з холодними батареями? Україна на межі зриву опалювального сезону

В Україні опалювальний сезон на межі зриву. Чиновники заявляють, що запасів природного газу немає і визнали, що купувати тепер потрібно за новими високими цінами.

Україна на межі зриву опалювального сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

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10 тисяч і невідома рідина: що знайшли в особистих речах мертвого Полякова

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів про нові подробиці розслідування смерті народного депутата України Антона Полякова. Серед особистих речей загиблого було виявлено готівку в розмірі 10 000 гривень та 800 доларів США. А також два зразки катетера з речовиною бурого кольору.

Поляков самостійно покинув ресторан. З машини його вже витягали поліцейські / Колаж "Сьогодні"

Загроза нової епідемії? В Україні низький рівень вакцинації проти поліомієліту

6 жовтня в Рівненській області у дитини підтвердили небезпечне захворювання — поліомієліт. В Україні низький рівень вакцинації від цієї хвороби. Тому існує загрозу циркуляції вірусу в країні.

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Низький рівень вакцинації загрожує поширенням вірусу/Колаж: Сьогодні

Гучний скандал з Арахамією: куди політик літав літаком Фірташа під час локдауну?

Двічі за локдаун літав приватним літаком, що належить мільярдерові Дмитру Фірташу. У гучний скандал потрапив Давид Арахамія — лідер фракції "Слуга народу". Більш того, свої авіаподорожі нардеп не вніс до своєї декларації.