Падение смертности от COVID-19 и угроза срыва отопительного сезона в Украине — главные новости за ночь

Смертность от COVID-19 упала, а в Украине проблемы с отопительным сезоном/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Будем жить. Смертность от COVID-19 самая низкая с начала года — ВОЗ

В мире смертность в результате пандемии COVID-19 снижается и находится на самом низком уровне в течение года. Летальные исходы сокращаются везде, кроме Европы, где несколько стран сейчас столкнулись с новой волной пандемии коронавируса.

Реклама

Сейчас в Европе смертность высока из-за новой волны коронавируса/Коллаж: Сегодня

Рискуем оказаться с холодными батареями? Украина на грани срыва отопительного сезона

В Украине отопительный сезон на грани срыва. Чиновники заявляют, что запасов природного газа нет и признали, что покупать теперь нужно по новым высоким ценам.

Украина на грани срыва отопительного сезона / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

10 тысяч и неизвестная жидкость: что нашли в личных вещах мертвого Полякова

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин рассказал о новых подробностях расследования смерти народного депутата Украины Антона Полякова. Среди личных вещей погибшего были обнаружены наличные в размере 10 000 гривен и 800 долларов США. А также два образца катетера с веществом бурого цвета.

Поляков самостоятельно покинул ресторан. Из машины его уже вытаскивали полицейские / Коллаж "Сегодня"

Угроза новой эпидемии? В Украине низкий уровень вакцинации против полиомиелита

6 октября в Ровенской области у ребенка подтвердили опасное заболевание — полиомиелит. В Украине низкий уровень вакцинации от этой болезни. Поэтому существует опасность циркуляции вируса в стране.

Реклама

Низкий уровень вакцинации грозит распространением вируса/Коллаж: Сегодня

Громкий скандал с Арахамией: куда политик летал самолетом Фирташа во время локдауна?

Дважды за локдаун летал частным самолетом, принадлежащим миллиардеру Дмитрию Фирташу. В громкий скандал попал Давид Арахамия — лидер фракции "Слуга народа". Более того, свои авиапутешествие нардеп не внес в свою декларацию.