Ризикуємо опинитися з холодними батареями? Україна на межі зриву опалювального сезону

Тільки на обігрів будинків, шкіл, садків, лікарень взимку використовують понад 18 мільярдів кубів пального

Україна на межі зриву опалювального сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні опалювальний сезон на межі зриву. Чиновники заявляють, що запасів природного газу немає і визнали, що купувати тепер треба за новими високими цінами.

Сайт "Сьогодні" розбирався з експертами, чому не наповнили сховища завчасно, коли ціна була вп’ятеро нижчою.

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Житель Київської області Леонід Хоменко розповів, що від початку жовтня гріє будинок газовим котлом.

"Коли тепло, родина спалює двісті кубів на місяць, в рази більше – в люті морози. 600-650 у нас в минулому році було, а січень був прохолодний, то було майже 710", – розповів господар будинку.

Саме стільки в середньому потрібно газу для не дуже великого приватного будинку. Взимку тільки на обігрів будинків, шкіл, садків, лікарень використовують понад 18 мільярдів кубів пального. Це без того,

що спалять заводи й фабрики для своєї роботи.

Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів, що тільки 7,7 мільярдів НАК Нафтогаз, а решта – це приватних компаній. Кому належить газ, про який звітують у Міненерго, – достеменно невідомо.

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"Вони не зрозуміло чиї , я дав запит, мені відповіли, що це комерційна таємниця чиї, кому вони належать, але точно не НАК Нафтогазу", – додав Кучеренко.

Держкомпанія могла вщерть заповнити сховища газом ще з травня. Влітку ціна на світових ринках, через малий попит, як і зазвичай була нижча.

"По 300-350 долларів НАК Нафтогаз чомусь цього не зробив, хоча гроші у них були", – сказав міністр фінансів України (2009-2010, 2020) Ігор Уманський.

Від вересня ціна на газ на світових біржах різко підскочила вгору й уже й рекорд був – 1400 доларів. Постачальники, які не уклали договорів раніше, тепер мають купувати паливо для споживачів надто дорого. Бо ж без газу не перезимуємо ніяк. В Міненерго проблему спершу визнали.



Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що цей опалювальний сезон буде складним, і він буде проходити на тлі міжнародної енергетичної кризи.

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На запит "Сьогодні" міністерство коментувати газове питання відмовилось. Тож як наповнють сховища, нині не відомо.

"Жовтень, листопад, грудень, ми спокійно проходим. Проблема в фізичній відсутності газу в січні або лютому. Впевненості ні в запасах газу, ні в стабільності ціни немає. От громади вже й мізкують, як економити тепло. На сьогодні вже планують відправити школи, дитячі садочки, бюджетні заклади в догострокові відпустки", – заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Для українців прогнозують "складний опалювальний сезон"

Раніше ми повідомляли, що міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що в Україні нинішній опалювальний сезон буде складним. Він проходитиме на тлі міжнародної енергетичної кризи.

"Цей опалювальний сезон, безумовно, буде складним, і він проходитиме на тлі міжнародної енергетичної кризи. Але урядом України вже вжито заходів для забезпечення стабільного і безпечного енергопостачання і захисту населення від коливання тарифів", – сказав Галущенко.

Водночас міністр запевнив, що уряд забезпечить "стабільне ціноутворення на ринку електричної енергії, яке повинно гарантувати економічно збалансовану роботу енергогенеруючих підприємств".

"Цей сезон ми пройдемо спокійно, в збалансованому режимі", – додав міністр.

Зазначимо, що між урядом, "Нафтогазом", Асоціацією міст і Конгресом місцевих і регіональних влад 30 вересня був підписаний Меморандум. Він передбачає, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду в Україні зростати не будуть.

Скільки коштує газ

Киянам пропонують газ більш ніж по 30 гривень. "КиївГазЕнерджі" продає газ по 30,50 гривні за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривні, у серпні – 15,76 гривні за кубометр.

В середньому ціни на опалення і гарячу воду в Києві можуть подорожчати майже на 50%. Отже, до торішньої платіжки за тепло доведеться додати приблизно 1-1,3 тисячі гривень.

Високі ціни і в інших постачальників: "ТАС Енергія країни" пропонує газ по 30,06 гривні (у вересні 20,96 гривні за кубометр).

Але є компанії, які пропонують газ дешевше. Наприклад, YASNO. Місячний тариф у Києві, Дніпрі та Донецькій області становить 12 гривень за кубометр на жовтень.

Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річний. Компанії встановили річні ціни в середньому по дев'ять гривень за кубометр газу.

На сьогодні до підземних сховищ закачано майже 19 млрд кубометрів газу. Саме стільки потрібно, щоб українці не замерзли взимку.

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