ПЦУ може перейти на іншу дату святкування Різдва: коли та чому

ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні
Православні церкви, а також УКГЦ святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем 7 січня. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній припускає, що через 10 років може бути проведена церковна календарна реформа.
Про це він сказав в інтерв'ю DW.
Епіфаній прокоментував ситуацію з різними датами святкування Різдва.
"Усі святкують 25 грудня. Якщо з часом наше суспільство буде готове до цього, то церква перейде на новоюліанський календар і будемо святкувати 25 грудня, а не 7 січня. Ми не проти цього, але ми як церква не можемо допустити чергового розділення. В Україні і так багато розділень зараз. У майбутньому, якщо ми вестимемо просвітницьку роботу, то, я так прогнозую, через 10 років проведемо календарну реформу", – сказав Епіфаній.
За його словами, протягом останніх трьох-чотирьох років спостерігається певна динаміка "щодо тих, хто цього бажає", але вона ще дуже слабка.
Зазначимо, що більшість православних церков світу святкують Різдво 25 грудня.
Президент України вже привітав українців з Різдвом
Володимир Зеленський зазначив, що святий Різдвяний вечір – це найкраща мить для порозуміння та примирення.
"З усіма, кого образив сам, і з усіма, хто образив тебе. Нехай усе це залишиться в минулому, у наші сім’ї прийде достаток, у наші домівки – щастя, а в нашу країну – мир і процвітання.
Христос рождається! Славімо його!" - сказав Зеленський.
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