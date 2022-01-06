Не тільки ярмарки та спектаклі: як і де відзначити Різдво у великих містах України

Різні заходи будуть цікаві як дорослим, так і дітям

В Україні готуються святкувати Різдво. Фото: колаж "Сьогодні"

У великих містах України добре підготувалися до відзначення Різдва 7 січня. Так, на місцевих жителів та гостей чекають великі ярмарки, спектаклі як для дітей, так і для дорослих, а також концерти та циркові шоу.

Куди піти та як відзначити Різдво у великих містах України – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Київ

Льодове шоу "Секрет Зуву"

На вас чекає унікальна вистава з героями кіносаги про фантастичних звірів, а також льодовий балет, фігуристи, повітряні акробати та шалені трюки. Де і коли: з 18 грудня до 16 січня, 19:00-21:00, OSOCOR RESIDENCE. Ціна: від 400 грн.

"Новорічна казка" у парку "Київська Русь"

На вас чекає цікава різдвяна програма – кінно-трюковий театр, бої на середньовічних мечах, фаєр-шоу та багато іншого. Також гості можуть скуштувати різноманітні смаколики та напої.

Різдвяний концерт

У Національній опері України відбудеться святковий концерт, де прозвучить музика Моцарта, Чайковського, Россіні, Бізе, Штрауса, Оффенбаха. Початок – о 19:00. Вартість – від 200 грн.

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Різдвяні історії Києва

У Музеї історії Києва є можливість переглянути виставку різдвяних експонатів. Серед них – вінтажні українські та закордонні листівки, колекції ялинкових іграшок та багато іншого. Вартість – 70 грн.

Різдвяно-новорічна виставка

На цій виставці можна більше дізнатися про особливості прикрашання житла у свято, традиційний одяг українців, рецепти стародавніх страв. Де і коли: 1-16 січня, 10:00-17:00, Мистецький центр "Шоколадний будиночок".

Різдвяний фестиваль

Ви зможете відвідати різдвяний ярмарок, майстер-класи з виготовлення пряників та прикрас, а також на вас чекають танці, пісні та різні смаколики. Де і коли: 6-7 січня, 16:00-22:00, PEPPER'S CLUB. Вхід вільний.

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Новорічна 3D казка-мюзикл "Аліса у Країні Нового року"

Ви зможете побачити виставу з улюбленими літературними героями: Капелюшником, Кроликом, Котом та дівчинкою Алісою. Де та коли: 7 січня, 19:00, Київський планетарій. Вартість: від 300 грн.

Також на Різдво разом із рідними можна вибратися на ковзанку. У Києві вони встановлені не лише біля Офісу президента та головної ялинки України:

Крита ковзанка в ТРЦ "Dream Yellow"

Крита льодова арена "Льодовиковий період" з кафе

Ковзанка арт-заводу "Платформа" просто неба з ярмарками

Добропарк

Добропарк відкритий для всіх бажаючих щодня з 11:00 до 20:00. Вартість: 350 гривень, для пільговиків – 250 гривень. Ви зможете прогулятися парком і навіть побувати в резиденції Доброчара.

ВДНГ

На ВДНГ працює фестиваль "Зимова країна". Там є зимове містечко з розвагами та різними локаціями, ковзанкою, резиденцією Санти та Різдвяною фабрикою мрії.

Одеса

Одеська наукова бібліотека проведе святкову програму "Від Миколи до Різдва". На вас чекають книжкові виставки на теми зими та новорічних свят, читання казок народів світу, майстер-клас з виготовлення листівок. Де і коли: Одеська національна наукова бібліотека, вулиця Пастера, 13, 8 та 9 січня, 11:00. Вартість: 100 грн.

Також на проспекті Академіка Глушка, 2а буде ярмарок для дітей та дорослих. Гостей дивуватимуть частуваннями та святковою програмою. Крім того, можна буде придбати різноманітні різдвяні прикраси.

В Одесі також покажуть шоу-виставу "MINECRAFT ПРОТИ BRAWL STARS". Глядачам належить відвідати різні світи, знайти яйце дракона, набути нової неймовірної сили, подружитися з жителями Minecraft, а також стати союзниками Бравлерів. Де і коли: Одеська філармонія, 8 січня об 11:00. Вартість: 120 грн.

В Одесі також покажуть шоу-виставу "MINECRAFT ПРОТИ BRAWL STARS"

Харків

До 12 січня у Харківському муніципальному центрі показують казку-фентезі "Час бажань у Дивосвіті". Перед початком вистави юні глядачі мають можливість відвідати музей казок, розташований на 2-му поверсі центру.

З 25 грудня у Харківському муніципальному центрі працює резиденція Діда Мороза. Гостей зимовий дідусь прийматиме аж до 12 січня 2022 року. Режим роботи – з 12:00 до 18:00. Варто зазначити, що дорослі, які супроводжують дітей, повинні мати сертифікат про вакцинацію або результат ПЛР-тесту. Вхід до резиденції – через Фентезі-парк.

У Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. Лисенка покажуть новорічну виставу "Лускунчик". Вистава триватиме до 15 січня.

7, 8 та 9 січня у філармонії пройде Різдвяний органний фестиваль Alexander Schuke Fest. Відомі органісти виконають знамениту класичну музику на найбільшому в Україні органі Alexander Schuke. Вартість: 190 – 990 грн. Де і коли: Харківська обласна філармонія, 7, 8, 9 січня о 18:30.

Також на майдані Свободи працює новорічний ярмарок. Там пропонують продукти, святкову атрибутику та сувеніри. Окрім того, на площі працюють фуд-корти. Ярмарок працює щодня з 10:00 до 22:00 до 16 січня.

На майдані Свободи також працює ковзанка. Туди пустять лише в захисних масках та із "зеленим" COVID-сертифікатом або негативним ПЛР-тестом. Час роботи ковзанки: у будні – з 10:00 до 22:00, у вихідні – з 9:00 до 22:00.

У Харківському цирку покажуть програму "Ялинкові сюрпризи". Дати вистав: 7 січня 12:00, 8 січня 17:00, 9 січня 12:00. Де: пл. Ірини Бугримової, 1. Вартість: 150 – 400 гривень.

Ковзанка у Харкові

Дніпро

7 січня у Сквері Героїв на проспекті Поля, 1 патрульні Дніпропетровської області організують особливе святкування Різдва. Малята можуть ненадовго відчути себе патрульними – посидіти в приусі, поговорити в гучномовець і "хрякати" спецсигналами. Захід проходитиме з 11:00 до 13:00.

Також у святковий день пройде Christmas story від Fly Kids:

12:00 – Новорічна ранкова зарядка

15:00 – Майстер-клас "Малюнок глітером"

17:30 – Тематична вечірка "Дід Мороз та блогери Fly Kids"

Де та коли: 7 січня, 12:00, Fly Kids, вул. Боброва, 1. Вартiсть: 270 грн.

На новорічні свята у Дніпровському цирку відбудеться нове циркове шоу "Новорічний карнавал". На арені з'являться повітряні гімнасти на бамбуці, акробати, дресирувальники, клоуни. Де і коли: 7 січня, 12:00, 16:00, 8 січня, 16:00, 9 січня, 12:00, вул. Січеславська набережна, 33. Вартість: від 100 грн.

Також 7 січня о 15:00 відбудеться вистава "Щенячий патруль. Місія: врятувати Новий рік". Інтерактивна вистава з унікальними майже живими ляльками улюблених героїв не лише занурять дітей у новорічну атмосферу, а й зроблять учасниками пригоди. Вартість: 100 грн. Де: вул. Робітнича, 166.

Львів

7-8 січня з 12:00 до 20:00 пройде фестиваль "На Різдво в гай" у Шевченківськім гаю. Тут колядуватимуть і можна буде подивитися на вертеп і спробувати кутю та пампухів.

З 7 по 19 січня на площі Музейній проходитиме фестиваль "Велика коляда".

8 січня на площі Музейній, площі Ринок та площі перед Львівським оперним театром проходитиме фестиваль "Спалах різдвяної зірки", де можна познайомитися з українськими традиціями святкування Різдва.

Також біля Ратуші є льодова ковзанка. Графік роботи ковзанки – з 10:00 до 21:00. Вартість квитків: з понеділка по четвер дорослі квитки коштують 110 гривень, а дитячі – 90 гривень, а з п'ятниці до неділі дорослі 150 гривень, а дитячі – 110 гривень.

Ковзанка у Львові. Фото: пресслужба міськради

Крім того, у Львові встановили традиційні різдвяні ярмарки. Одну розмістили біля ратуші на площі Ринок, а іншу – поряд із головною ялинкою на проспекті Свободи. Ще кілька локальних ярмарків є у сквері на вулиці Валовій, Курбаса та біля Центру Довженка на Сихові.

Як у Львові святкують Різдво. Фото: прес-їслужба міськради

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