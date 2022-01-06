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Не только ярмарки и спектакли: как и где отметить Рождество в больших городах Украины

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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6 января, 12:06
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Различные мероприятия будут интересны как взрослым, так и детям
В Украине готовятся отмечать Рождество. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине готовятся отмечать Рождество. Фото: коллаж "Сегодня"

В крупных городах Украины хорошо подготовились к празднованию Рождества 7 января. Так, местных жителей и гостей ожидают большие ярмарки, спектакли как для детей, так и для взрослых, а также концерты и цирковые шоу.

Куда пойти и как отметить Рождество в больших городах Украины – читайте далее в материале "Сегодня".

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Киев

Ледовое шоу "Секрет Зуву"

Вас ожидает уникальное представление с героями киносаги о фантастических зверях, а также ледовый балет, фигуристы, воздушные акробаты и безумные трюки. Где и когда: с 18 декабря по 16 января, 19:00-21:00, OSOCOR RESIDENCE. Стоимость: от 400 грн.

"Новогодняя сказка" в парке "Киевская Русь"

Вас ждет интересная рождественская программа – конно-трюковой театр, бои на средневековых мечах, фаер-шоу и многое другое. Также гости могут попробовать различные вкусности и согревающие напитки.

Рождественский концерт

В Национальной опере Украины состоится праздничный концерт, где прозвучит музыка Моцарта, Чайковского, Россини, Бизе, Штрауса, Оффенбаха. Начало – в 19:00. Стоимость – от 200 грн.

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Рождественские истории Киева

В Музее истории Киева есть возможность посмотреть выставку рождественских экспонатов. Среди них – винтажные украинские и зарубежные открытки, коллекции елочных игрушек и многое другое. Стоимость – 70 грн.

Рождественско-новогодняя выставка

На этой выставке можно больше узнать об особенностях украшения жилья в праздник, традиционной одежде украинцев, рецептах древних блюд. Где и когда: 1-16 января, 10:00-17:00, Творческий центр "Шоколадный домик".

Рождественский фестиваль

Вы сможете посетить рождественскую ярмарку, мастер-классы по изготовлению пряников и украшений, а также вас ожидают танцы, песни и различные вкусности. Где и когда: 6-7 января, 16:00-22:00, PEPPER'S CLUB. Вход свободный.

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Новогодняя 3D сказка-мюзикл "Алиса в Стране Нового года"

Вы сможете увидеть представление с любимыми литературными героями: Шляпником, Кроликом, Котом и девочкой Алисой. Где и когда: 7 января, 19:00, Киевский планетарий. Стоимость: от 300 грн.

Также на Рождество вместе с родными можно выбраться на каток. В Киеве они установлены не только возле Офиса президента и главной елки Украины:

  • Крытый каток в ТРЦ "Dream Yellow"
  • Крытая ледовая арена "Ледниковый период" с кафе
  • Каток арт-завода "Платформа" под открытым небом с ярмарками

Добропарк

Добропарк открыт для всех желающих ежедневно с 11:00 до 20:00. Стоимость: 350 гривен, для льготников – 250 гривен. Вы сможете прогуляться по парку и даже побывать в резиденции Доброчара.

ВДНХ

На ВДНХ работает фестиваль "Зимова країна". Там есть зимний городок с развлечениями и различными локациями, катком, резиденцией Санты и Рождественской фабрикой мечты.

Одесса

Одесская научная библиотека проведет праздничную программу "От Николая до Рождества". Вас ожидают книжные выставки на темы зимы и новогодних праздников, чтение сказок народов мира, мастер-класс по изготовлению открыток. Где и когда: Одесская национальная научная библиотека, улица Пастера, 13, 8 и 9 января, 11:00. Стоимость: 100 гривен.

Также на проспекте Академика Глушко, 2а будет ярмарка для детей и взрослых. Гостей будут удивлять угощеньями и праздничной программой. Кроме того, можно будет приобрести различные рождественские украшения.

В Одессе также покажут шоу-спектакль "MINECRAFT ПРОТИВ BRAWL STARS". Зрителям предстоит посетить разные миры, отыскать яйцо дракона, обрести новую невероятную силу, подружиться с жителями Minecraft, а также стать союзниками Бравлеров. Где и когда: Одесская филармония, 8 января в 11:00. Стоимость: 120 гривен.

В Одессе также покажут шоу-спектакль "MINECRAFT ПРОТИВ BRAWL STARS"

Харьков

До 12 января в Харьковском муниципальном центре показывают сказку-фэнтези "Час бажань в Дивосвіті". Перед началом представления юные зрители имеют возможность посетить музей сказок, расположенный на 2 этаже центра.

С 25 декабря в Харьковском муниципальном центре работает резиденция Деда Мороза. Гостей зимний дедушка будет принимать вплоть до 12 января 2022 года. Режим работы – с 12:00 до 18:00. Стоит отметить, что взрослые, сопровождающие детей, должны иметь сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста. Вход в резиденцию – через Фэнтези-парк.

В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н.В. Лысенко покажут новогодний спектакль "Щелкунчик". Спектакль продлится до 15 января.

7, 8 и 9 января в филармонии пройдет Рождественский органный фестиваль Alexander Schuke Fest. Знаменитую классическую музыку на самом большом в Украине органе Alexander Schuke исполнят известные органисты. Стоимость: 190 – 990 грн. Где и когда: Харьковская областная филармония, 7, 8, 9 января 18:30.

Также на площади Свободы работает новогодняя ярмарка. Там предлагают продукты, праздничную атрибутику и сувениры. Кроме того, на площади работают фуд-корты. Ярмарка работает ежедневно с 10:00 до 22:00 до 16 января.

На площади Свободы также работает каток. Туда пустят только в защитных масках и с "зеленым" COVID-сертификатом либо негативным ПЦР-тестом. Время работы катка: в будни — с 10:00 до 22:00, в выходные — с 9:00 до 22:00.

В Харьковском цирке покажут программу "Елочные сюрпризы". Даты представлений: 7 января 12:00, 8 января 17:00, 9 января 12:00. Где: пл. Ирины Бугримовой, 1. Стоимость: 150 – 400 гривен.

Каток в Харькове

Днепр

7 января в Сквере Героев на проспекте Поля, 1 патрульные Днепропетровской области организуют особенное празднование Рождества. Малыши могут ненадолго почувствовать себя патрульными — посидеть в приусе, поговорить в громкоговоритель и "покрякать" спецсигналами. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 13:00.

Также в праздничный день пройдет Christmas story от Fly Kids:

  • 12:00 – Новогодняя утренняя зарядка
  • 15:00 – Мастер-класс "Рисунок глитером"
  • 17:30 – Тематическая вечеринка "Дед Мороз и блоггеры Fly Kids"

Где и когда: 7 января, 12:00, Fly Kids, ул. Боброва, 1. Стоимость: 270 грн.

На новогодние праздники в Днепровском цирке состоится новое цирковое шоу "Новогодний карнавал". На арене появятся воздушные гимнасты на бамбуке, акробаты, дрессировщики, клоуны. Где и когда: 7 января, 12:00, 16:00, 8 января, 16:00, 9 января, 12:00, ул. Сичеславская набережная, 33. Стоимость: от 100 грн.

Также 7 января в 15:00 пройдет спектакль "Щенячий патруль. Миссия: спасти Новый год". Интерактивный спектакль с уникальными почти живыми куклами любимых героев не только окунут детей в новогоднюю атмосферу, но и сделают участниками приключения. Стоимость: 100 грн. Где: ул. Рабочая, 166.

Львов

7-8 января с 12:00 до 20:00 пройдет фестиваль "На Рождество в гай" в Шевченковском гаю. Здесь будут колядовать и можно будет посмотреть на вертеп и попробовать кутю и пампухов.

С 7 по 19 января на площади Музейной будет проходить фестиваль "Большая коляда".

8 января на площади Музейной, площади Рынок и площади перед Львовским оперным театром будет проходить фестиваль "Вспышка рождественской звезды", где можно познакомиться с украинскими традициями празднования Рождества.

Также возле Ратуши есть ледовый каток. График работы катка – с 10:00 до 21:00. Стоимость билетов: с понедельника по четверг взрослые билеты стоят 110 гривен, а детские – 90 гривен, а с пятницы по воскресенье взрослые 150 гривен, а детские – 110 гривен.

Каток во Львове. Фото: пресс-служба горсовета

Кроме того, во Львове установили традиционные рождественские ярмарки. Одну разместили возле ратуши на площади Рынок, а другую – рядом с главной елкой на проспекте Свободы. Еще несколько локальных ярмарок есть в сквере на улице Валовой, Курбаса и возле Центра Довженко на Сихове.

Как во Львове отмечают Рождество. Фото: пресс-служба горсовета

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