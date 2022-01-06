Что изменилось за три года независимости ПЦУ: подводим итоги

ПЦУ уже признали четыре поместные церкви – кроме Константинопольского, еще Александрийский патриархат, а также Элладская и Кипрская церкви

Процедура предоставления автокефалии ПЦУ завершилась 6 января 2019 / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 6 января, третья годовщина вручения Томоса об автокефалии (независимости) Православной церкви Украины. Томос является патриаршей грамотой, официально утверждающей канонический автокефальный статус ПЦУ как одной из 15 поместных православных церквей мира.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Как подписали документ

9 апреля 2018 года Верховная Рада поддержала обращение к архиепископу Константинополькому, Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой выдать Томос об автокефалии ПЦУ.

11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии ПЦУ.

15 декабря 2018 года в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и представители УПЦ Московского патриархата создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля – митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

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В ПЦУ напомнили, что 4 января 2019 года в Константинополь (Стамбул, Турция) был привезен подготовленный к подписанию Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, выполненный на пергаменте в древнем стиле иеромонахом Лукой, известным на весь мир иконописцем и каллиграфом. Томос – церковный канонический документ, указ, декрет.

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал этот исторический документ.

"Верующий украинский народ ждал этого благословенного дня целых семь веков", – заявил патриарх Варфоломей после подписания.

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6 января 2019 года Вселенский патриарх официально вручил предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ, также впервые состоялось евхаристическое сослужение двух предстоятелей и иерархов и духовенства обеих Церквей.

В вечер Рождества Томос привезли в Киев, и он был представлен на Рождественской литургии в Софийском соборе.

8 января документ был возвращен в Стамбул для его подписания членами Синода Вселенского патриархата.

9 января 2019 года на Томосе поставили свои подписи все 12 членов Синода Вселенского патриархата, чем формально был завершен процесс оформления документа о получении автокефалии поместной Украинской православной церковью.

Сколько приходов перешло в ПЦУ

Предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний в интервью РБК-Украина сказал, что после Объединительного собора Православной церкви Украины в декабре 2018 года в ПЦУ перешло около 700 приходов УПЦ Московского патриархата.

Он добавил, что за последний год переходов было значительно меньше, а процесс замедлился со второй половины 2019 года. По его словам, процесс замедлился с приходом новой власти.

Епифаний сказал, что ПЦУ не нуждается в каком-либо открытом содействии со стороны украинской власти, но должна быть поддержка этого процесса в рамках, определенных законом.

Что дал Томос Украине

Религиевед Игорь Козловский расскзаал сайту "Сегодня", что в свое время фундаментом создания державности Киевской Руси была православная церковь.

"Завершился многовековой этап развития самой церкви. Она наконец-то получила статус автокефальной церкви. Это важный момент в истории и страны, и церкви. В своей последней проповеди Вселенский патриарх подчеркивал, что наконец-то оправдались надежды народа", – рассказал нам ученый.

По оценкам Козловского, люди получили свою независимую автокефальную церковь.

"Которая, в свою очередь, является частью мирового православия. Это важный момент, открывающий новые перспективы: открывается этап становления церкви, ориентация на европейский уровень православия, это двери в Европу. Как сказал Вселенский патриарх, все, в Украине раскола нет. Он имел ввиду не то, что есть разные ветви православия, а то, что нет неканонических церквей", – добавил Козловский.

Почему это событие важно для украинцев

Украина уже давно стремилась к независимости православной церкви от Москвы и наконец достигла этой цели. Утверждение ПЦУ имеет исключительное духовное и национальное значение. Это символ свободы и соборности Украины навсегда.

Автокефальную церковь следует рассматривать как составляющую отечественной публичной дипломатии. И одна из ее задач – противодействие антиукраинской пропаганде, которая распространяется Россией на международной арене.

Создание ПЦУ служит усилению нацбезопасности в ее человеческом измерении. А также позволяет православной церкви стать полноценным субъектом международной религиозной жизни.

Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Томос объединил украинские церкви.

"У нас разные молитвы, совершаемые в православных храмах, мечетях, синагогах, но сегодня у нас здесь одна молитва, и я надеюсь, что Господь ее услышит, – молитва за мир, молитва за согласие, молитва за будущее Украины", – сказал Порошенко.

Какие отношения ПЦУ с украинскими властями

Предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний сказал, что Православная церковь Украины поддерживает ровные отношения с государственной властью.

"Власти заявляют, что они относятся "равноудаленно" к церквям. А мы говорим, что они должны относиться равноприближенно ко всем церквям и всем религиозным организациям", – сказал он.

У ПЦУ хорошие отношения с властью.

"Есть отдельные фигуры, отдельные чиновники, открыто поддерживающие МП. Однако в целом с президентом, правительством, Верховной Радой у нас хорошие, конструктивные отношения, мы сотрудничаем", – добавил Епифаний.

Он заявил, что ПЦУ не хочет быть придатком государства, но поддерживает украинскую государственность:

"Мы не стремимся быть государственной церковью. Мы видим, какая сейчас модель в России. Мы не хотим быть "департаментом по делам религий", как РПЦ в Российском государстве. Мы не хотим быть государственной церковью, но мы являемся государственной церковью – такой, которая поддерживает государственность, независимость, суверенитет Украины, потому что без сильного украинского государства не будет и сильной украинской церкви".

Почему Грузинская церковь не признает автокефалию ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний убежден, что Грузинская церковь не признает ПЦУ из-за шантажа со стороны России.

"Там есть влияние, как мы понимаем и знаем, Российской Федерации, есть шантаж Грузинской церкви – если они признают украинскую автокефалию, то они окончательно отнимут у них Абхазию, то есть часть оккупированной территории сейчас. И потому идет такое колебание", – сказал глава ПЦУ.

Он отметил, что "с грузинами у украинцев дружеские, хорошие отношения" и выразил уверенность, что к процессу признания украинской автокефалии присоединится не только Грузинская, но и другие церкви.

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