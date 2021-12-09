Передається швидше за "Дельту": що потрібно знати українцям про штам "Омікрон"

Масовий імунітет від коронавірусу може блокувати поширення "Омікрону". / Фото: Колаж: Сьогодні

Почали з'являтися перші дослідження нового штаму коронавірусу "Омікрон". Цього разу японські науковці встановили, що варіант коронавірусу "Омікрон" є в 4,2 раза заразнішим на ранній стадії, ніж "Дельта".

Про це пише Bloomberg.

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Дослідження проводили на замовлення Міністерства охорони здоров’я Японії. Науковці встановили, що "Омікрон" може обходити як природний імунітет, так і вибудований вакцинами.

Водночас, вчені припускають, що масовий імунітет від коронавірусу може блокувати поширення "Омікрону".

Вони навели приклад Південно-Африканської Республіки, де фіксується близько 20 тисяч захворювань на день після повідомлення про перший випадок зараження "Омікроном". Рівень вакцинації в країні був нижчий ніж 30%.

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"Нам потрібно уважно слідкувати за майбутніми трендами, аби побачити, чи те саме станеться у країнах із високим рівнем вакцинації", – відзнають вчені.

дослідження японських науковців пройшло рецензування інших вчених та було опубліковано в авторитетному медичному журналі.

Вчені знайшли захист від "Омікрону"

Штам коронавірус "Омікрон" може частково оминати захист вакцин від COVID-19. Однак бустерна доза вакцини Pfizer/Biontech нейтралізує "Омікрон". Це показало дослідження Африканського науково-дослідного інституту здоров'я.

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Вчені провели одне з перших лабораторних досліджень. Вони відслідковували здатність клітин крові, взятих у вакцинованих препаратами Pfizer/BioNTech. У дослідженнях взяли участь 12 людей. Шестеро осіб серед них були інфіковані під час першої хвилі в Південній Африці.

Виявилося, що здатність клітин крові нейтралізувати загрозу вірусу може скорочуватися в 41 раз, проте імунний захист вірус не подолав. У зразках крові тих, хто одержав лише первинну серію вакцини, в середньому спостерігалося 25-кратне зниження антитіл проти нового варіанту.

За словами вчених, це може вказувати на те, що двох доз вакцини може бути недостатньо для захисту від "Омікрону". Водночас бустерна вакцинація захистить від "Омікрону".

Коли в Україні почнуть вакцинувати бустерною дозою

За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, вводити бустерну дозу вакцини від коронавірусної хвороби українцям поки що рано. Це стане доцільно після того, як мінімум 50% жителів країни будуть щеплені двома дозами.

Наприкінці листопада він зазначив, що на наразі першими щепленнями охоплено 42% дорослого населення в Україні, а тому говорити про введення бустерної дози передчасно.

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