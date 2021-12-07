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Чи небезпечний штам "Омікрон" для українців? Відповідь експертів

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
7 грудня, 13:02
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Наразі з'являються різні думки щодо нового штаму коронавірусу
"Омікрону" в Україні ще немає. Фото: колаж "Сьогодні"
"Омікрону" в Україні ще немає. Фото: колаж "Сьогодні"

Новий штам коронавірусу "Омікрон" не є загрозливим для України та всього світу. Це пов'язано з тим, що штам ще повністю не досліджений.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко на брифінгу.

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"Омікрон" є лише потенційною загрозою

Як розповів Ганіченко, "Омікрон" залишається потенційною загрозою. Ключове слово "потенційне", тому що він ще не досліджений. Наразі з'являються різні думки щодо "Омікрону".

"Однак чекаємо на підтверджені дані. Поки що можемо говорити про потенційну загрозу, але не називаємо цей варіант коронавірусу загрозою для миру та України", – зазначив експерт.

"Омікрон" є лише потенційною загрозою. Фото: колаж "Сьогодні"
"Омікрон" є лише потенційною загрозою. Фото: колаж "Сьогодні"

Як захистити себе від Омікрону?

Як і щодо раніше відомих мутацій, ефективними профілактичними заходами проти "Омікрону" залишаються: використання захисних масок, відстеження контактів та дотримання дистанції.

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Чи є випадки зараження "Омікроном" в Україні?

Станом на 7 грудня в Україні не було виявлено штам "Омікрон". Водночас всі зразки, які не будуть визначені як "Дельта"-штам підлягатимуть обов’язковому повногеномному секвенуванню.

Міністерство закордонних справ уже рекомендувало громадянам України утриматись від поїздок до країн, де виявили штам "Омікрон".

Симптоми зараження "Омікроном"

Лікар із ПАР, де вперше виявили новий штам, Анжеліка Кутзі однією з перших розповіла про симптоми зараження "Омікроном":

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  • пацієнти скаржилися на сильну втому;
  • у шестирічного хворого зафіксували прискорений пульс та високу температуру;
  • у пацієнтів не спостерігалася втрата смаку чи нюху.

За її словами, новий штам найбільше вражає молодь. "Омікрон" може стати небезпечнішим за "Дельту". Також неясно, чи захистить від COVID-19, викликаного цим штамом, наявна у світі та Україні вакцина.

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