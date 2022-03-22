Передають найголовніше: в Україні запрацював потужний гуманітарний штаб "Рятуємо життя"

В Україні запрацював потужний гуманітарний штаб / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні
У співпраці з Офісом президента та міськими адміністраціями в Україні запрацював гуманітарний штаб "Рятуємо життя".
Як повідомили у пресслужбі компанії ДТЕК, штаб здійснюватиме безперебійне постачання їжі й базових товарів українцям.
Головний хаб діє у Польщі, куди міжнародні компанії та небайдужі люди приносять продукти й товари першої необхідності. Там їх сортують і передають в області України, які найбільше постраждали від війни.
На місцях допомогу приймають разом із представниками місцевої влади й волонтерами. Розподіляють отримане між такими містами:
- Київ;
- Дніпро;
- Запоріжжя;
- Маріуполь;
- Кривий Ріг;
- Кам’янське;
- Покровськ;
- Курахове.
Містам, які постраждали від російської агресії, передали 80 тонн продуктів. Усю гуманітарку формують у спеціальні набори понад 200 волонтерів-працівників компанії "Метінвест". Сортувальний центр діє в Запоріжжі.
"Рятуємо життя" й надалі приймає підтримку від міжнародних партнерів. Це можуть бути як товари, так і гроші на їх закупівлю.
Підтримка під час війни
У деяких містах, які атакують війська Росії, назріває гуманітарна криза. Окупанти не жаліють нікого та нещадно обстрілюють цивільних, а також не дають ані вивезти людей, ані привезти їм найнеобхідніше.
Водночас для населених пунктів, де це можливо, постійно надають гуманітарну допомогу. Нещодавно передали продуктові набори територіальним центрам соціального забезпечення у Солом’янському районі Києва.
Окрім цього, скерували підтримку до Миколаївської, Дніпропетровської і Запорізької областей. Загалом це 27 тонн продуктових наборів.
Раніше ми розповідали, що мережа "Сільпо" допомагатиме людям із вразливих категорій та постраждалим від війни. Забезпечуватимуть продуктами малозабезпечені сім’ї з дітьми, людей старшого віку та людей з інвалідністю.