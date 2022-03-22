Передають найголовніше: в Україні запрацював потужний гуманітарний штаб "Рятуємо життя"

В Україні запрацював потужний гуманітарний штаб / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

У співпраці з Офісом президента та міськими адміністраціями в Україні запрацював гуманітарний штаб "Рятуємо життя".

Як повідомили у пресслужбі компанії ДТЕК, штаб здійснюватиме безперебійне постачання їжі й базових товарів українцям.

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Головний хаб діє у Польщі, куди міжнародні компанії та небайдужі люди приносять продукти й товари першої необхідності. Там їх сортують і передають в області України, які найбільше постраждали від війни.

На місцях допомогу приймають разом із представниками місцевої влади й волонтерами. Розподіляють отримане між такими містами:

Київ;

Дніпро;

Запоріжжя;

Маріуполь;

Кривий Ріг;

Кам’янське;

Покровськ;

Курахове.

Містам, які постраждали від російської агресії, передали 80 тонн продуктів. Усю гуманітарку формують у спеціальні набори понад 200 волонтерів-працівників компанії "Метінвест". Сортувальний центр діє в Запоріжжі.

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"Рятуємо життя" й надалі приймає підтримку від міжнародних партнерів. Це можуть бути як товари, так і гроші на їх закупівлю.

Підтримка під час війни

У деяких містах, які атакують війська Росії, назріває гуманітарна криза. Окупанти не жаліють нікого та нещадно обстрілюють цивільних, а також не дають ані вивезти людей, ані привезти їм найнеобхідніше.

Водночас для населених пунктів, де це можливо, постійно надають гуманітарну допомогу. Нещодавно передали продуктові набори територіальним центрам соціального забезпечення у Солом’янському районі Києва.

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Окрім цього, скерували підтримку до Миколаївської, Дніпропетровської і Запорізької областей. Загалом це 27 тонн продуктових наборів.

Раніше ми розповідали, що мережа "Сільпо" допомагатиме людям із вразливих категорій та постраждалим від війни. Забезпечуватимуть продуктами малозабезпечені сім’ї з дітьми, людей старшого віку та людей з інвалідністю.