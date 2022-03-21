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ДТЕК і Фонд Ахметова передали 27 тонн продуктових наборів для трьох областей

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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21 березня, 18:32
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Гуманітарна допомога надійшла до Миколаївської, Дніпропетровської і Запорізької областей
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Компанієя ДТЕК ВДЕ спільно з Фондом Ріната Ахметова передали 27 тонн гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів для жителів Миколаївської, Дніпропетровської і Запорізької областей, повідомляє пресслужба компанії.

Продуктові набори включають борошно, дріжджі, макаронні вироби, крупи, рис, м'ясо тушковане, цукор, чай, соняшникова олія.

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Все це представники місцевих громад вже в найближчі дні зможуть передати жителям, які мають таку потребу.

Постачальником виступила компанія Fozzy Group, яка сприяла швидкому відвантаженню продуктів, а "Укрпошта" – доставці в сортувальний пункт. Всі товари мають зручне фасування для розподілу. Загальна вартість продуктових наборів складає 1,2 млн грн.

"ДТЕК ВДЕ продовжує відслідковувати ситуацію на територіях ведення бізнесу та продовжить оперативно реагувати на потреби місцевих жителів, надаючи відповідну гуманітарну допомогу", – повідомили в компанії.

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