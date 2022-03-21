Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги киянам

Терцентри соціального забезпечення Солом'янського району отримали продуктові набори

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів для мешканців Києва. Сьогодні гуманітарну допомогу доставили до територіальних центрів соціального забезпечення Солом`янського району.

До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо. Пріоритетні категорії отримувачів допомоги – люди, які перебувають на обліку територіальної служби соціального захисту, а саме похилого віку та люди з особливими потребами.

Реклама

Від початку війни Фонд вже повністю закрив потреби територіальних центрів соціального обслуговування Святошинського, Дарницького та Деснянського районів. Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.