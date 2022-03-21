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Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги киянам

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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21 березня, 14:34
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Терцентри соціального забезпечення Солом'янського району отримали продуктові набори
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів для мешканців Києва. Сьогодні гуманітарну допомогу доставили до територіальних центрів соціального забезпечення Солом`янського району.

До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо. Пріоритетні категорії отримувачів допомоги – люди, які перебувають на обліку територіальної служби соціального захисту, а саме похилого віку та люди з особливими потребами.

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Від початку війни Фонд вже повністю закрив потреби територіальних центрів соціального обслуговування Святошинського, Дарницького та Деснянського районів. Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.

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