Переговори з Росією: Арахамія назвав "програму-мінімум"

Давид Арахамія та Михайло /Подоляк прибули на переговори / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Народний депутат Давид Арахамія, який прибув на переговори між Україною та Росією, назвав основну вимогу української сторони.

"За дві години стартуємо. Програма мінімум — гуманітарні коридори. Далі за обставинами", — написав Арахамія у Facebook.

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Нагадаємо, сьогодні має відбутися другий раунд переговорів, метою яких є припинення війни в Україні.

Переговори РФ та України

Напередодні російська сторона запропонувала провести переговори у Мінську. Проте президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що українська делегація або він сам не поїде до країни, з якої обстрілюють Україну ракетами. Глава держави запропонував Москві кілька інших варіантів, але росіяни відмовилися.

Після цього Лукашенко зідзвонився з Зеленським – зрештою домовилися, що українська делегація приїде на переговори. Щобільше, самопроголошений президент Білорусі пообіцяв, що на час переговорів жодна ракета чи літак не злетять з території його країни.

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28 лютого українська делегація прибула на місце зустрічі на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов.

Після тривалих переговорів подробиці не повідомляли. Сторони поїхали до своїх столиць для обговорень, заявивши, що другий раунд переговорів відбудеться найближчими днями. Зазначимо, що попри переговори, обстріл української території продовжувався.

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