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Перші результати: скільки COVID-хворих знайшли на вокзалах перед посадкою в поїзди

Інна Собора
21 жовтня, 18:41
На вокзалах почали робити експрес-тести на наявність коронавірусу, які виявили перших хворих

У потяги вже не пустили перших людей через захворюваність коронавірусом. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні посилили правила перевезень пасажирів з 21 жовтня. Перевірки на залізничних вокзалах дали перші результати – у 18 пасажирів виявили COVID-19 перед посадкою в поїзд.

Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін в Facebook.

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Коронавірус у цих пасажирів виявили у першій половині дня на найбільших вокзалах країн завдяки експрес-тестуванням.

"Після їхньої поїздки інфікованих могло стати в десятки разів більше, залежно від того, в якому саме потязі мали прямувати пасажири та як довго тривала б їх подорож", – написав Кузін.

Він також нагадав, що навіть люди із безсимптомним перебігом хвороби можуть інфікувати інших.

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Кого ще не пустили в поїзди

Також 18 пасажирів не допустили до поїздок, оскільки в них не було ні документу про щеплення, ні негативного результату тестування.

В УЗ уточнили, на які рейси не допустили людей:

  • № 18 Ужгород – Харків – не пустили 5 пасажирів;
  • № 81 Ужгород – Харків – 1 пасажир;
  • № 252 Миколаїв – Харків – 3 пасажири;
  • № 150 Ворохта – Полтава – 2 пасажири;
  • № 45 Лисичанськ – Ужгород – 1 пасажир;
  • № 724 Київ – Харків – 6 пасажирів.

Як зробити швидкий тест

Вартість тестування для пасажирів, які мають квиток на потяг, становить 350 грн. Пункти експрес-тестування на COVID-19 розгорнули на 10 вокзалах у містах:

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  • Київ;
  • Львів;
  • Харків;
  • Одеса;
  • Дніпро;
  • Запоріжжя;
  • Мукачево;
  • Кривий Ріг;
  • Вінниця;
  • Полтава (станція Полтава-Київська).

Крім того, на вокзалах почали робити вакцинацію від коронавіруса. Вона безкоштовна.

Нові правила перевезень

З 21 жовтня, крім квитка та документа, що посвідчує особу, для проїзду поїздами далекого сполучення пасажири повинні мати:

  • сертифікат про вакцинацію (паперовий або в додатку "Дія"),
  • документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19,
  • негативний результат ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.

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