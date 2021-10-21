Перші результати: скільки COVID-хворих знайшли на вокзалах перед посадкою в поїзди

У потяги вже не пустили перших людей через захворюваність коронавірусом. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні посилили правила перевезень пасажирів з 21 жовтня. Перевірки на залізничних вокзалах дали перші результати – у 18 пасажирів виявили COVID-19 перед посадкою в поїзд.
Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін в Facebook.
Коронавірус у цих пасажирів виявили у першій половині дня на найбільших вокзалах країн завдяки експрес-тестуванням.
"Після їхньої поїздки інфікованих могло стати в десятки разів більше, залежно від того, в якому саме потязі мали прямувати пасажири та як довго тривала б їх подорож", – написав Кузін.
Він також нагадав, що навіть люди із безсимптомним перебігом хвороби можуть інфікувати інших.
Кого ще не пустили в поїзди
Також 18 пасажирів не допустили до поїздок, оскільки в них не було ні документу про щеплення, ні негативного результату тестування.
В УЗ уточнили, на які рейси не допустили людей:
- № 18 Ужгород – Харків – не пустили 5 пасажирів;
- № 81 Ужгород – Харків – 1 пасажир;
- № 252 Миколаїв – Харків – 3 пасажири;
- № 150 Ворохта – Полтава – 2 пасажири;
- № 45 Лисичанськ – Ужгород – 1 пасажир;
- № 724 Київ – Харків – 6 пасажирів.
Як зробити швидкий тест
Вартість тестування для пасажирів, які мають квиток на потяг, становить 350 грн. Пункти експрес-тестування на COVID-19 розгорнули на 10 вокзалах у містах:
- Київ;
- Львів;
- Харків;
- Одеса;
- Дніпро;
- Запоріжжя;
- Мукачево;
- Кривий Ріг;
- Вінниця;
- Полтава (станція Полтава-Київська).
Крім того, на вокзалах почали робити вакцинацію від коронавіруса. Вона безкоштовна.
Нові правила перевезень
З 21 жовтня, крім квитка та документа, що посвідчує особу, для проїзду поїздами далекого сполучення пасажири повинні мати:
- сертифікат про вакцинацію (паперовий або в додатку "Дія"),
- документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19,
- негативний результат ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.
Раніше ми писали:
- У Києві на Центральному залізничному вокзалі через нові правила перевезень у поїзд пропускають тільки з документами, що підтверджують COVID-безпеку. Одна невакцинована дівчина зі сльозами на очах просила провідника пропустити її в вагон.
- У соцмережах вже почали активно обговорювати, що нові правила перевезень пасажирів протримаються до весни. Сайт "Сьогодні" перевірив чутки.