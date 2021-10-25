Пік COVID-19. В яких регіонах ситуація вже критична (список)

В Україні продовжують заповнюватися ковід-відділення. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні продовжує погіршуватися ситуація з захворюваністю на коронавірус. В деяких областях критична ситуаця з зайнятістю ковідних ліжок у лікарнях.
Про це свідчать дані РНБО.
Де найгірша ситуація
Станом на 25 жовтня, найбільше хворих у лікарнях у таких областях:
- Донецька – зайнято вже 88,9% ковідних ліжок (3357 осіб госпіталізовано з COVID-19).
- Запорізька – 83,1% (2547 осіб),
- Харківська – 76,1% (3731 людей).
При цьому, в Кіровоградській області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 35,3% (282 особи).
Наразі в Донецькій області 88,3% пацієнтів серед госпіталізованих із COVID-19 знаходяться на кисневій підтримці. Також до першої трійки цього антирейтингу увійшли Запорізька область, де 83,3% хворих потребують кисневої підтримки, та Сумська (80,1%).
Що відбувається в лікарнях України?
У Львівській інфекційній лікарні пацієнтів розміщують у навчальних кімнатах і коридорах, оскільки місця у палатах вже немає.
В Одесі через зростання захворюваності на ковід пацієнтам не вистачає кисневих концентраторів. Волонтерам доводиться вирішувати, кому віддавати пристрій. Для цього люди записуються в чергу – у списку важких вже понад 20 людей.
Ситуація з коронавірусом
За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зафіксували 14 634 нових випадки COVID-19.
Усього інфекцію підтвердили у 2 784 039 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 330 жителів України (усього – 64 202). Вилікувати вдалося 2 380 374 інфікованих (4598 – за останню добу).
В Україні оновили карантинні зони
Станом на 25 жовтня в Україні в "червоній зоні" карантину перебувають шість областей. У "жовтій зоні" – чотири регіони.
"Жовта зона" карантину в Україні
- Полтавська область
- Кіровоградська область
- Закарпатська область
- Вінницька область
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