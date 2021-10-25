У лікарнях немає місць, а "червоні зони" розширюються: що відбувається з COVID-19 в Україні

В Україні з кожним вдень погіршується ситуація з коронавірусом. "Червоних зон" стає більше, але водночас повний локдаун у країні не планують вводити.
Детальніше про ситуацію з COVID-19 – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".
Статистика коронавірусу на сьогоднішній день
За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зафіксували 14 634 нових випадки COVID-19.
Усього інфекцію підтвердили у 2 784 039 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 330 жителів України (усього – 64 202). Вилікувати вдалося 2 380 374 інфікованих (4598 – за останню добу).
Коли в Україні буде пік COVID-19?
Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросло на 11%.
На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.
В Україні оновили карантинні зони
Станом на 25 жовтня в Україні в "червоній зоні" карантину перебувають шість областей. У "жовтій зоні" – чотири регіони.
Хто потрапив у "червону зону"?
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Запорізька область
- Одеська область
- Сумська область
- Херсонська область
Хто перебуває у "помаранчевій зоні" карантину?
- Київ
- Волинська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Сумська область
- Рівненська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
"Жовта зона" карантину в Україні
- Полтавська область
- Кіровоградська область
- Закарпатська область
- Вінницька область
Що відбувається в лікарнях України?
У Львівській інфекційній лікарні пацієнтів розміщують у навчальних кімнатах і коридорах, оскільки місця у палатах вже немає.
В Одесі через зростання захворюваності на ковід пацієнтам не вистачає кисневих концентраторів. Волонтерам доводиться вирішувати, кому віддавати пристрій. Для цього люди записуються в чергу – у списку важких вже понад 20 людей.
Локдаун поки не планується
Секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що президент Володимир Зеленський щопонеділка проводить великий селектор з цього питання. За його словами, "там відбуваються неприємні розмови, без сорому у виразах".
"Ми поки не бачимо того, що локдаун буде вводитися. Територіально будуть певні обмеження", – зазначив Данилов.
Він додав, що відповідальність громадян за своє життя і здоров'я повинна бути зведена в абсолют. За його словами, це стосується не тільки COVID.