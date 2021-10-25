У лікарнях немає місць, а "червоні зони" розширюються: що відбувається з COVID-19 в Україні

Статистика коронавірусу з кожним вдень погіршується, але водночас повний локдаун вводити не планують

Карантин в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з кожним вдень погіршується ситуація з коронавірусом. "Червоних зон" стає більше, але водночас повний локдаун у країні не планують вводити.

Детальніше про ситуацію з COVID-19 – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

Реклама

Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зафіксували 14 634 нових випадки COVID-19.

Усього інфекцію підтвердили у 2 784 039 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 330 жителів України (усього – 64 202). Вилікувати вдалося 2 380 374 інфікованих (4598 – за останню добу).

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросло на 11%.

Реклама

На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.

Карантин в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні оновили карантинні зони

Станом на 25 жовтня в Україні в "червоній зоні" карантину перебувають шість областей. У "жовтій зоні" – чотири регіони.

Реклама

Хто потрапив у "червону зону"?

Дніпропетровська область

Донецька область

Запорізька область

Одеська область

Сумська область

Херсонська область

Хто перебуває у "помаранчевій зоні" карантину?

Київ

Волинська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Сумська область

Рівненська область

Тернопільська область

Харківська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

"Жовта зона" карантину в Україні

Полтавська область

Кіровоградська область

Закарпатська область

Вінницька область

В Україні посилюють карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

Що відбувається в лікарнях України?

У Львівській інфекційній лікарні пацієнтів розміщують у навчальних кімнатах і коридорах, оскільки місця у палатах вже немає.

В Одесі через зростання захворюваності на ковід пацієнтам не вистачає кисневих концентраторів. Волонтерам доводиться вирішувати, кому віддавати пристрій. Для цього люди записуються в чергу – у списку важких вже понад 20 людей.

Локдаун поки не планується

Секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що президент Володимир Зеленський щопонеділка проводить великий селектор з цього питання. За його словами, "там відбуваються неприємні розмови, без сорому у виразах".

"Ми поки не бачимо того, що локдаун буде вводитися. Територіально будуть певні обмеження", – зазначив Данилов.

Він додав, що відповідальність громадян за своє життя і здоров'я повинна бути зведена в абсолют. За його словами, це стосується не тільки COVID.

Раніше ми писали: