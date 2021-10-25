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В больницах нет мест, а красные зоны расширяются: что происходит с COVID-19 в Украине

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
25 октября, 10:39
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Статистика коронавируса с каждым днем ухудшается, но при этом полный локдаун вводить не планируют
Карантин в Украине усугубляется. Фото: коллаж "Сегодня"
Карантин в Украине усугубляется. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине с каждым днем ухудшается ситуация с коронавирусом. Красных зон становится больше, но при этом полный локдаун в стране не планируют вводить.

Подробнее о ситуации с COVID-19 – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 24 октября, в Украине зафиксировали 14 634 новых случая COVID-19.

Всего инфекцию подтвердили у 2 784 039 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 330 жителей Украины (всего – 64 202). Вылечить удалось 2 380 374 инфицированных (4598 – за последние сутки).

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

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На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

Карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине обновили карантинные зоны

По состоянию на 25 октября в Украине в красной зоне карантина находятся шесть областей. В желтой зоне – четыре региона.

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Кто попал в красную зону?

  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Запорожская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Херсонская область

Кто находится в оранжевой зоне карантина?

  • Киев
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Ровенская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Желтая зона карантина в Украине

  • Полтавская область
  • Кировоградская область
  • Закарпатская область
  • Винницкая область

В Украине ужесточают карантин. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине ужесточают карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

Что происходит в больницах Украины?

Во Львовской инфекционной больнице пациентов размещают в учебных комнатах и коридорах, поскольку места в палатах уже нет.

В Одессе из-за роста заболеваемости ковидом пациентам не хватает кислородных концентраторов. Волонтерам приходится решать, кому отдавать устройство. Для этого люди записываются в очередь – в списке тяжелых уже более 20 человек.

Локдаун пока не планируется

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что президент Владимир Зеленский каждый понедельник проводит большой селектор по этому вопросу. По его словам, "там происходят неприятные разговоры, без стеснения в выражениях".

"Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения", – отметил Данилов.

Он добавил, что ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют. По его словам, это касается не только COVID.

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