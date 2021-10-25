Будет ли в Украине полный локдаун? В СНБО ответили

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пока в Украине не планируют вводить полный локдаун. Ограничения будут действовать территориально.
Об этом Данилов сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".
Локдаун пока не планируется
Секретарь СНБО рассказал, что президент Владимир Зеленский каждый понедельник проводит большой селектор по этому вопросу. По его словам, "там происходят неприятные разговоры, без стеснения в выражениях".
"Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения", – отметил Данилов.
Он добавил, что ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют. По его словам, это касается не только COVID.
Статистика коронавируса на сегодняшний день
За прошлые сутки, 24 октября, в Украине зафиксировали 14 634 новых случая COVID-19.
Всего инфекцию подтвердили у 2 784 039 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 330 жителей Украины (всего – 64 202). Вылечить удалось 2 380 374 инфицированных (4598 – за последние сутки).
Когда в Украине будет пик COVID-19?
Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.
На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.