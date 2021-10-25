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Будет ли в Украине полный локдаун? В СНБО ответили

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
25 октября, 09:39
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Сейчас ситуация с коронавирусом в нашей стране с каждым днем ухудшается
Возможный локдаун в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Возможный локдаун в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пока в Украине не планируют вводить полный локдаун. Ограничения будут действовать территориально.

Об этом Данилов сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".

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Локдаун пока не планируется

Секретарь СНБО рассказал, что президент Владимир Зеленский каждый понедельник проводит большой селектор по этому вопросу. По его словам, "там происходят неприятные разговоры, без стеснения в выражениях".

"Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения", – отметил Данилов.

Он добавил, что ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют. По его словам, это касается не только COVID.

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Локдаун в Украине все ближе. Фото: коллаж "Сегодня"
Локдаун в Украине все ближе. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 24 октября, в Украине зафиксировали 14 634 новых случая COVID-19.

Всего инфекцию подтвердили у 2 784 039 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 330 жителей Украины (всего – 64 202). Вылечить удалось 2 380 374 инфицированных (4598 – за последние сутки).

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Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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