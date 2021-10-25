Чи буде в Україні повний локдаун? В РНБО відповіли

Зараз ситуація з коронавірусом у нашій країні з кожним днем погіршується

Можливий локдаун в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що поки в Україні не планують вводити повний локдаун. Обмеження діятимуть територіально.

Про це Данилов повідомив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

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Локдаун поки не планується

Секретар РНБО розповів, що президент Володимир Зеленський щопонеділка проводить великий селектор з цього питання. За його словами, "там відбуваються неприємні розмови, без сорому у виразах".

"Ми поки не бачимо того, що локдаун буде вводитися. Територіально будуть певні обмеження", – зазначив Данилов.

Він додав, що відповідальність громадян за своє життя і здоров'я повинна бути зведена в абсолют. За його словами, це стосується не тільки COVID.

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Локдаун в Україні все ближче. Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зафіксували 14 634 нових випадки COVID-19.

Усього інфекцію підтвердили у 2 784 039 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 330 жителів України (усього – 64 202). Вилікувати вдалося 2 380 374 інфікованих (4598 – за останню добу).

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Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросло на 11%.

На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.

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