План агресора провалився – українське мовлення відновлено

Відбулася спроба вибуху телевежі у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти обстріляли Київську телевежу. Внаслідок атаки п'ять людей загинули, ще п'ять отримали поранення. Про це повідомили у ДСНС.
"Сьогодні в Києві о 17:18 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України надійшло повідомлення, що внаслідок прильоту двох невідомих ворожих боєприпасів стався вибух та загоряння чотириповерхової адмінбудівлі на вул. Дорогожицькій, 10", – йдеться у повідомленні.
За інформацією ДСНС, рятувальники розпочали гасіння пожежі та евакуацію людей. На даний момент відомо про п'ятьох евакуйованих громадян, одного з яких знайдено у бомбосховищі.
Заступник голови ВП Кирило Тимошенко заявив, що після ракетного удару окупантів по вежі в Києві було відновлено цифрове мовлення таких каналів:
- UA Перший;
- Рада;
- 1+1;
- Україна;
- ICTV;
- СТБ;
- Інтер;
- Україна24.
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У Гаазі ініціювали початок розслідування злочинів Росії
Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що починає розслідування можливих військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у його заяві на сайті суду.
"Я ознайомився з висновками Управління щодо попереднього вивчення ситуації в Україні та підтвердив наявність розумних підстав для початку розслідування", – йдеться у повідомленні.
За словами прокурора, є підстави вважати, що військові злочини та злочини проти людяності були скоєні в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.
міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії.