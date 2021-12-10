Майже 100 тисяч смертей: яка ситуація з COVID-19 в Україні

У країні зростає кількість смертей від ковіду / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 9 грудня в Україні зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1010, медпрацівників – 214).

Дані за останню добу

157 728 осіб були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 57 253 особи, повністю імунізовані – 100 475 осіб.

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Також за минулу добу:

госпіталізовані – 2551 особа;

летальних наслідків – 442;

одужали – 24 456 осіб.

Статистика за весь час пандемії в Україні

захворіли – 3 543 684 особи;

одужали – 3 158 426 осіб;

летальних наслідків – 90 343;

проведено ПЛР-тестування – 16 234 638.

Коли в Україні почнуть вакцинувати бустерну дозу

За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, вводити бустерну дозу вакцини від коронавірусної хвороби українцям поки що зарано. Це стане доцільним після того, як мінімум 50% жителів країни будуть щеплені двома дозами.

Наприкінці листопада він зазначив, що зараз першими щепленнями охоплено 42% дорослого населення в Україні, а тому говорити про введення бустерної дози передчасно.

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Чи є в Україні захист від "Омікрону"

Оскільки в Україні поки що немає бустерної вакцинації, то захисту від нового небезпечного штаму "Омікрон" – немає.

"Омікрон" може частково оминати захист вакцин від COVID-19. Проте бустерна доза вакцини Pfizer/Biontech нейтралізує "Омікрон". Це засвідчило дослідження Африканського науково-дослідного інституту здоров'я.

Вчені провели одне з перших лабораторних досліджень. Вони відстежували здатність клітин крові, взятих у вакцинованих препаратами Pfizer/BioNTech. У дослідженнях взяли участь 12 чоловік. Шістьох осіб серед них було інфіковано під час першої хвилі в Південній Африці.

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Виявилося, що здатність клітин крові нейтралізувати загрозу вірусу може скорочуватись у 41 раз, проте імунний захист вірус не подолав. У зразках крові, що отримали лише первинну серію вакцини, в середньому спостерігалося 25-разове зниження антитіл проти нового варіанту.

За словами вчених, це може вказувати, що двох доз вакцини може бути недостатньо для захисту від "Омікрону". В той же час бустерна вакцинація захистить від "Омікрону".

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