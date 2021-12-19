Майже всю Україну охопить негода! В яких областях завтра буде небезпечно на дорогах (карта)

Українців попереджають про ожеледицю на дорогах. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні значно ускладняться погодні умови 20 грудня. На дорогах буде небезпечно.
Про це попередили в ДСНС.
Де саме погіршиться погода
Вночі та вранці 20 грудня на дорогах більшості областей України, а також у Києві буде ожеледиця. Там оголошений І рівень небезпечності, жовтий.
Негода омине лише Миколаївську, Херсонську області та Крим.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Водії, дотримуйтесь дистанції та швидкісного режиму", – попереджають рятувальники.
Області, де очікується ожеледиця, позначені жовтим кольором. Фото: Укргідрометцентр
Поради водіям під час ожеледиці:
- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
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