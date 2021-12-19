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Майже всю Україну охопить негода! В яких областях завтра буде небезпечно на дорогах (карта)

Інна Собора
19 грудня, 16:50
Водії мають дотримуватися порад рятувальників, щоб уникнути аварій

Українців попереджають про ожеледицю на дорогах. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні значно ускладняться погодні умови 20 грудня. На дорогах буде небезпечно.

Про це попередили в ДСНС.

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Де саме погіршиться погода

Вночі та вранці 20 грудня на дорогах більшості областей України, а також у Києві буде ожеледиця. Там оголошений І рівень небезпечності, жовтий.

Негода омине лише Миколаївську, Херсонську області та Крим.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Водії, дотримуйтесь дистанції та швидкісного режиму", – попереджають рятувальники.

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Області, де очікується ожеледиця, позначені жовтим кольором. Фото: Укргідрометцентр

Поради водіям під час ожеледиці:

  • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

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