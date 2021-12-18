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СЬОГОДНІ Новини України

Справжня зима! Україну накриють хуртовини та штормовий вітер (карта)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
18 грудня, 16:00
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Подекуди пориви вітру сягатимуть до 30 метрів за секунду, синоптики оголосили штормове попередження
Ускладнення погоди прогнозують у всіх областях.
Ускладнення погоди прогнозують у всіх областях. / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 19 грудня, в Україні значно ускладняться погодні умови. Негода накриє всі області, крім півострова Крим.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В регіонах прогнозують сильний вітер, хуртовини та ожеледиці.

Як та де ускладниться погода

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Лише в Закарпатській області буде спокійно.

Хуртовини очікуються у північно-східних областях:

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  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Харківській.

Ожеледиця буде на більшості дорогах країни. Безпечно може бути лише в південних регіонах.

Прогноз по Києву

У Києві та області 19 грудня пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

Оголошений I ступінь небезпечності (жовтий). Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, стежити за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

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Прогноз на 19 грудня. Карта: Укргідрометцентр

Поради водіям під час ожеледиці:

  • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

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