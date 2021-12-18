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Настоящая зима! Украину накроют метели и штормовой ветер (карта)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
18 декабря, 16:00
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Местами порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду, синоптики объявили штормовое предупреждение
Усложнение погоды прогнозируют во всех областях.
Усложнение погоды прогнозируют во всех областях. / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 19 декабря, в Украине значительно усложнятся погодные условия. Ненастье накроет все области, кроме полуострова Крым.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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В регионах прогнозируют сильный ветер, метели и гололедицы.

Как и где усложнится погода

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Только в Закарпатской области будет спокойно.

Метели ожидаются в северо-восточных областях:

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  • Черниговская,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Харьковской.

Гололедица будет на большинстве дорог страны. Безопасно возможно только в южных регионах.

Прогноз по Киеву

В Киеве и области 19 декабря порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

Объявленная I степень опасности (желтая). Это означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий.

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Прогноз на 19 декабря. Карта: Укргидрометцентр

Советы водителям во время гололеда:

  • нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

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