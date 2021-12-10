Сезон ожеледиці відкрито! Як уберегтися від травмування взимку

До зимових погодних умов ще треба звикнути, тому в саме в грудні так багато випадків травмування через ожеледь на дорозі

Українців попередили про погіршення погоди / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні розпочинається сезон ожеледиці. Водії вже давно змінили "літнє взуття" на зимову альтернативу. Пішоходам також потрібно бути обережнішими та подбати про безпечне взуття на найближчі кілька місяців.

Про це пише прес-служба МОЗ.

Реклама

На Україну насувається небезпека

На території всієї України спостерігається ожеледиця на дорогах, налипання мокрого снігу та рівень небезпеки – жовтий.

У слизький період слід бути дуже обережними як водіям, так і пішоходам.

Як уберегтися від травм у період ожеледиці

ДСНС рекомендує носити відповідне взуття з протектором для кращого зчеплення з поверхнею землі. Фахівці також радять взуття з підошвою з мікропористої чи іншої м’якої основи та без великих каблуків.

Реклама

А от літнім людям варто при ходьбі використовувати палиці або хоча б одну палицю для кращої стійкості.

Прогулянки для вагітних жінок в ожеледицю без супроводу небезпечні. Також не варто без потреби виходити на вулицю, якщо ви захворіли або відчуваєте слабкість.

Основні рекомендації

Придбайте "льодоступи" та надягайте їх на підошви та каблуки вашого взуття. Або зробіть подібний захист власноруч: наклейте двосторонню липку стрічку на суху підошву і каблук (хрест-навхрест або східцем) і перед виходом натріть її піском.

При ходьбі по слизькій поверхні руки повинні бути вільні для балансування. Краще не тримати їх в кишенях, а також не нести сумки в руках. Оптимальний варіант в такому випадку – рюкзак.

Обходьте металеві кришки люків, адже вони, як правило, покриті льодом. Крім того, вони можуть бути погано закріплені і перевертатися, що також дуже небезпечно.

Тримайтеся якомога далі від будинків – ближче до середини тротуару. Взимку, особливо в містах, дуже небезпечними є бурульки, які намерзають на дахах будинків.

Будьте особливо уважні, коли переходите дорогу під час снігопаду та в ожеледицю. Пам'ятайте, що за умов ожеледиці значно збільшується гальмівний шлях автотранспорту.

Не поспішати і, не робити великих кроків, оскільки так зменшується стійкість і збільшується ймовірність послизнутись.

Якщо ви впали й через деякий час відчули біль у голові, нудоту, біль в суглобах, помітили пухлини на м’яких тканинах – терміново зверніться до лікаря в травмпункт.

"Будьте обачними, обирайте правильне взуття, не поспішайте при ходьбі та бережіть себе", – додало МОЗ.

Реклама

Поради водіям

Потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.

При наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму.

Не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі.

В умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Як ожеледиця скувала Україну

Дерева валило на припарковані автомобілі. Пішоходи падали із ніг. Машини вилітали у кювет. Так розпочався день 8 грудня у багатьох українців. Ожеледиця скувала країну. Крижаний дощ залив і столицю.

Де вже був апокаліпсис

8 грудня Київ був скований заторами з самого ранку. Дорога слизька, трафік великий.

На ковзанку була схожа і Вінниччина. Автомобілі не їхали – буксували на місці. Через ожеледицю багато водіїв просто стояли по обидва боки траси. Інші на свій страх і ризик рушали.

Не кригою вкрило, так снігом замело Тернопільщину. Область встановила рекорд. Сама для себе – 35 ДТП за добу. На дорозі у центрі Тернополя тролейбус розвернуло. Він заїхав на тротуар, а задня частина перегородила кілька смуг. Намертво завмерли й фури.

Раніше ми писали: