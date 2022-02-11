Кортеж Ярославського потрапив на відео одразу після смертельної ДТП

Олександр Ярославський вилетів із України після ДТП. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилося відео в ніч проти 10 лютого з камер спостереження, які зафіксували кортеж бізнесмена Олександра Ярославського після ДТП. Один із цих автомобілів збив на смерть людину і залишив місце події.

Відео опублікувала Українська правда .

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На відео можна побачити два автомобілі зі складу кортежу. Також видно, що вони їхали набагато швидше за інші машини.

ДТП з авто Ярославського

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове авто збив на смерть чоловіка і покинув місце події. На місці виявили автомобільні номери із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

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У ЗМІ з'явилася інформація, що бізнесмен часто водить цей автомобіль. Також виникли підозри, що за кермом був сам Ярославський. Проте у коментарі журналістам він сказав, що вночі "спав і нічого не знав про аварію".

Пізніше стало відомо, що до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП під Харковом. Незабаром він добровільно прийшов у поліцію і дав свідчення.

"Наступного дня до поліції прийшов чоловік та повідомив, що саме він був за кермом машини, а що збив людину – не знав. Він думав, що це якийсь предмет чи тварина. Швидше за все, людина йшла дорогою і її збила машина ", – розповів новинам "Сьогодні" речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

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Поки що невідомо про особу загиблого. Це чоловік близько 50 років. Він помер на місці події від множинних переломів та травм.

Вчора, 10 лютого, також стало відомо, що Олександр Ярославський вилетів із країни. Якщо він повернеться, правоохоронці його викличуть на допит.

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