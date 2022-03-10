Під Києвом ліквідували російського полковника, який отримав орден від Путіна

Під Броварами знищили полковника РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Броварами 10 березня воїни ЗСУ ліквідували командира танкового полку російської окупаційної армії полковника Андрєя Захарова.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України в Twitter.

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Під час ведення бойових дій у Броварському районі Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6-го танкового полку (Чебаркуль) 90-ї танкової дивізії ЦВО.

Унаслідок удару ЗСУ загинув російський полковник Андрєй Захаров. У 2016 році він, будучи майором, отримав орден від президента РФ Володимира Путіна.

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ЗСУ знищили колону російської техніки під Броварами

Під Броварами (Київська область) відбувся бій між ЗСУ та окупантами. За попередньою інформацією, ЗСУ підбили перший та останній танк, після чого знищили всю колону російської техніки.

Результат роботи 72-ї бригади ЗСУ та полку "Азов" у Броварському районі під столицею опублікували у пабліку.

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