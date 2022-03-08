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"Що тобі дали ті москалі?": офіцер ЗСУ звернувся до брата з Держдуми РФ

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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8 березня, 17:36
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Він закликав брата не ганьбити сім'ю і зробити все, щоб зупинити цю війну
Депутат Держдуми РФ Анатолій Виборний підтримує війну проти України.
Депутат Держдуми РФ Анатолій Виборний підтримує війну проти України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Підполковник ЗСУ Микола Кондрацький звернувся до свого двоюрідного брата – депутата Держдуми РФ – "держдури", заступника голови комітету з безпеки Анатолія Виборного. Кондрацький закликав його не ганьбити сім'ю та зупинити війну.

Відеозвернення розмістив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

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Як пояснив підполковник, його брат у 2014 році активно виступав за анексію Криму. Також активно виступав та голосував за введення військ на Донбас. І сьогодні це людина, яка виступила за визнання так званих "ЛДНР".

"Я хочу звернутися до тебе, брате. Я зараз перейду на російську мову, бо я так розумію, нашу рідну мову ти забув. Вспомни, брат, как мы гуляли вместе в детстве, как мы играли в войнушку, как мы ходили за грибами, как мы ездили на рыбалку, как мы встречались нашими семьями в домашнем кругу, как мы ходили на кладбище и навещали наших бабушку и дедушку. Хочу спросить у тебя, брат. Скажи, почему так получилось? Когда, на каком этапе ты продал свою душу дьяволу? Когда, на каком этапе ты забыл, что твоя родина в опасности? Неужели ты не знаешь, что сегодня летят бомбы и ракеты?" – запитав Кондрацький.

Він додав, що ракети летять і в бік Одеси, де нині живе рідний брат депутата Держдуми Виборного.

"Що тобі дали ті москалі? Крім мільйонів. Ці мільйони підуть, а душа твоя залишиться там. Наші батьки поховані поруч. Вони напевно перевертаються в трунах. Ти розумієш, що ти наробив? Через тебе прізвище Виборний прокляте. Роби висновки і роби все, щоб цю війну зупинити як депутат Держдуми", – додав підполковник ЗСУ.

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